Mehr als 1300 Angehörige von Feuerwehren aus ganz Baden-Württemberg, der Schweiz und Liechtenstein sowie Mitglieder weiterer Blaulichtorganisationen sind – als Übende und ehrenamtliche Helfer – am Wochenende 29. und 30. März auf dem weitläufigen Gelände des Truppenübungsplatzes Heuberg sowie in der Alb-Kaserne in Stetten am kalten Markt an der Großübung „Roter Heuberg“ beteiligt.