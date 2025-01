Tango, Walzer, Rumba tanzen oder auch nur heiße Rhythmen hören – Blacky’s Big Band lädt am Samstag, 1. Februar, ab 20.30 Uhr in die Alte Seminarturnhalle nach Nagold ein.

Das neue Jahr ist da. Da kommt ein ausgelassener Tanzabend in der Alten Seminarturnhalle in Nagold genau richtig, die Füße werden warm, der Körper kann sich wieder bewegen und die Stimmung ist gleich besser.

Für die dazugehörige Musik sorgt Blacky’s Big Band, die im Jahr nach ihrem 50-jährigen Jubiläum mit ihrer Tanzmusikerfahrung die Besucher verzaubern will. Klaus Herrmann als Dirigent freut sich besonders auf die vier Sänger der Band, die allesamt an diesem Abend dabei sein werden: Laura Kutschera, Aileen Hofmann, Florian Meyer und Henning Petersen. Die gesamte Band lädt am Samstag, 1. Februar, ab 20.30 Uhr in die Alte Seminarturnhalle nach Nagold ein.

Lesen Sie auch

Großes Repertoire an Tanzmusik und rockigen Hits

Die Künstler geben mit ihrer Live-Musik den richtigen Takt an und haben für ihre Gäste ein umfangreiches Repertoire aus Tango, Walzer, Rumba, Jive und selbst rockigen Hits aus der heutigen Zeit zusammengestellt. „Papas got a brand new bag“, „Fields of gold“, „Something stupid“ ist nur ein Bruchteil der Stückauswahl für diesen Abend.

Es werden ideale Bedingungen geschaffen, egal ob für Anfänger oder Fortgeschrittene Tänzer. Heiße Rhythmen und gute Laune versprechen einen schönen Abend, der ganz bestimmt nicht langweilig wird.

Wer nicht tanzen möchte, darf den Abend auch gerne entspannt mit Freunden verbringen. Das Hallenteam wird die Alte Seminarturnhalle in ein Tanzcafé verwandeln und die Bewirtung mit delikaten Leckerbissen gestalten.

Der Einlass findet ab 20 Uhr statt. Plätze können schon jetzt unter www.alte-seminarturnhalle.de reserviert werden.

Blacky’s Big Band

Vorsitzender

Alexander Kiefer

Musikalischer Leiter

Klaus Herrmann

Mitglieder

20

Bandjubiläum

2024 feierte die Band ihr 50-jähriges Bestehen

Neue Musiker

werden nach wie vor in allen Registern gesucht