Black Forest Panthers: Hektisch, laut und hart – auf was sich die Panthers in Möhringen einstellen

Der Regionalliga-Spitzenreiter reist mit viel Respekt zum Tabellenachten. Die Erfolge zuletzt in den Top-Spielen geben den Schwarzwäldern aber Selbstvertrauen.

Regionalliga Herren: SV Möhringen – Black Forest Panthers (Samstag, 19 Uhr). Der Spitzenreiter aus dem Schwarzwald gastiert beim Tabellenachten Möhringen. Unter dem Aspekt, welch schwere Aufgaben die Panthers in den vergangenen Top-Spielen erfolgreich lösten, dürften die Karten in Möhringen klar verteilt sein. Im Hinspiel dominierte der Tabellenführer daheim in der Deutenberghalle beim 99:83.

Coach Pascal Heinrichs nimmt zwar die Favoritenrolle für sein Team gegen Möhringen an, aber nicht mehr: „Wenn wir die Möhringer unterschätzen, haben wir schon verloren. Unser Gegner zeigt im Vergleich zu seinen Auswärtsleistungen daheim ein ganz anderes Gesicht, tritt vor den eigenen Fans meist stark auf. Es herrscht dort immer eine hektische Atmosphäre. Im vergangenen Jahr mussten wir dies erfahren. Unsere Einstellung muss am Samstag hundertprozentig passen, sonst könnte es uns so ergehen, was wir zum Jahresbeginn bei unserer schmerzhaften Niederlage in Mainz erlebten.“ Heinrichs hofft, dass einige Panthers-Fans im Stuttgarter Stadtteil dabei sein werden.

Was Trainer Pascal Heinrichs sagt

Die Möhringer sind für eine relativ harte Spielweise bekannt. Pascal Heinrichs fordert deshalb von seinem Team: „Entscheidend wird sein, dass wir bei uns bleiben und unser Spiel am Samstag durchziehen. Wir dürfen uns nicht von möglichen Nebengeräuschen auf dem Feld ablenken lassen. Dies haben wir in der vergangenen Saison in Möhringen prima geschafft und wollen dies nun wiederholen.“

Ein Fragzeichen steht noch hinter dem Einsatz des angeschlagenen Leistungsträgers Paul Isbetcherian. „Die Jungs sind charakterstark und werden die Aufgabe nicht unterschätzen“, ist sich der Coach sicher.

Tobias Heintzen ist aktuell der stärkste Scorer bei den Möhringern mit 12,2 Punkten im Schnitt pro Spiel. Auffällig ist auch, dass am Samstag das zweitstärkste Rebound-Team der Liga (Panthers/695 Rebounds total gewonnen) auf das Rebound-Schlusslicht – Möhringen gewann bislang nur 524 Duelle unter den Körben – trifft.

Die Lage in der Tabelle

Die Schwarzwälder sind mit 30 Punkten alleiniger Tabellenführer mit zwei Zählern Vorsprung vor Reutlingen. Neun Spiele sind in der Regionalliga-Hauptrunde noch zu absolvieren. Die vier Erstplatzierten werden im Playoff-Halbfinale stehen. Die Panthers werden mit aller Wahrscheinlichkeit, so viel lässt sich jetzt schon sagen, in der entscheidenden Saisonphase dabei sein. Der Vorsprung auf den Tabellenfünften Saarlouis beträgt bereits acht Punkte.