Black Forest Panthers: Hektisch, laut und hart – auf was sich die Panthers in Möhringen einstellen

Der Regionalliga-Spitzenreiter reist mit viel Respekt zum Tabellenachten. Die Erfolge zuletzt in den Top-Spielen geben den Schwarzwäldern aber Selbstvertrauen.
Regionalliga Herren: SV Möhringen – Black Forest Panthers (Samstag, 19 Uhr). Der Spitzenreiter aus dem Schwarzwald gastiert beim Tabellenachten Möhringen. Unter dem Aspekt, welch schwere Aufgaben die Panthers in den vergangenen Top-Spielen erfolgreich lösten, dürften die Karten in Möhringen klar verteilt sein. Im Hinspiel dominierte der Tabellenführer daheim in der Deutenberghalle beim 99:83.