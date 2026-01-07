Bis zu 50 Zentimeter groß: Riesenregenwurm fühlt sich rund um Freiburg wohl

Er kann bis zu 50 Zentimeter lang werden: Europas größter Regenwurm, der „Lumbricus badensis“, lebt in den Bergen rund um Freiburg.
Ein lebendes Exemplar hat Nicole Schmalfuß, Leiterin des Freiburger Forstamts, zwar noch nicht zu Gesicht bekommen, ein Fabelwesen ist er jedoch auch nicht, der badische Riesenregenwurm Lumbricus badensis. Er ist in Höhenlagen wie auf dem Feldberg, am Belchen, wo es auch einen 2,3 Kilometer langen Regenwurm-Lehrpfad für Kinder gibt, und am Freiburger Hausberg Schauinsland zuhause.