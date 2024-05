1 Die Unterscheidung zwischen sogenannten wertgebenden und nicht wertgebenden Arten ist manchmal nicht ganz einfach: Lorena Mattes hält zwei Hahnenfußarten in die Kamera. Der Knollige Hahnenfuß rechts ist wertgebend, der Scharfe Hahnenfuß links nicht. Foto: Rahmann

Aktuell werden alle Flächen im Kreis Calw von der Landesanstalt für Umwelt erfasst. Lorena Mattes untersucht als eine von sechs Landschaftsökologen das offene Grünland in Wildberg. Ihr Blick gilt dabei besonders der Suche nach sogenannten wertgebenden Arten, deren Häufigkeit ein Merkmal für geschützte Mähwiesen ist. Unsere Redaktion hat sie begleitet.









Mitten auf einer hochstehenden Wiese, auf der Blüten in verschiedenen Farben schillern, schreitet Lorena Mattes in Gummistiefeln langsam ein Quadrat ab, den Blick auf den Boden gesenkt, und beugt sich immer wieder tief in Kraut, Gras und Blumen. Immer wieder macht sie sich dabei in einer schwarzen Mappe Notizen. Dann läuft sie weiter.