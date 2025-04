Die Kur und Bäder GmbH ist auch in diesem Jahr Mitveranstalter der Biohacking Days auf der Messe Stuttgart.

Biohacking ist die aufstrebender Marke in Bad Dürrheim. Gerade weil sich immer mehr Menschen für die wissenschaftlich basierte und zugleich traditionell orientierte Selbstoptimierung interessieren, werden die dritten Biohacking Days vom 25. bis 27. April auf der Messe Stuttgart mit einer großen Vielfalt an Ausstellern veranstaltet.

Die Kur und Bäder GmbH ist von Anfang an bei der Messe als Mitveranstalter dabei, teilt das Unternehmen mit. „Darauf sind wir sehr stolz“, sagt Kurgeschäftsführer Markus Spettel. „Wir als Kur und Bäder GmbH haben schon recht früh Biohacking für uns entdeckt und aufgegriffen, weil wir uns mit den Themen bestens identifizieren können – und weil Bad Dürrheim seit vielen Jahren über eine fundierte Fachexpertise im Bereich Gesundheit verfügt, die es uns ermöglicht, neue Gesundheitsimpulse fachlich fundiert und innovativ umzusetzen.“

So entwickle das Biohacking-Team einerseits das Angebot sowie die Anwendungen Stück für Stück weiter, andererseits wachse damit die Erfahrung und Expertise des Teams. „Eine starke Kombination, die uns zum Vorreiter macht“, betont Kurgeschäftsführer Markus Spettel.

Für Einsteiger und Profis

Der Schwerpunkt der dritten Biohacking Days in Stuttgart liegt auf der Informationsgewinnung für Einsteiger und Profis zugleich. Zu den unterschiedlichsten Facetten des Biohackings wie Mindset, Fitness und Ernährung werden Vorträge angeboten. Als Partnerin der Biohacking Days ist die Kur und Bäder GmbH auch mit zwei Referenten vertreten.

Über das Thema „Kurort 2.0: Wie Biohacks und Tradition dein Wohlbefinden revolutionieren“ sprechen Kurgeschäftsführer Markus Spettel und die Projektleiterin Biohacking Bad Dürrheim, Kathrin-Anna Ziegler, am ersten Messetag, Freitag, 25. April, von 10.45 bis 11.30 Uhr (Halle C2, 2D40). In ihrer Keynote „Die Kälte-Formel – Cool im Familienalltag“ am Freitag, 25. April, 12 bis 12.45 Uhr, Halle C2, 2D40, gibt Kathrin-Anna Ziegler ihre persönlichen Erfahrungen als Mutter preis und zeigt, wie bewusste Kälteanwendungen und Biohacks Familien Leichtigkeit, Gelassenheit und Verbundenheit verschaffen und wie sie ausreichend Energie trotz Schlafmangel erhalten.

Zwei Vorträge

Dabei zeigt Kathrin-Anna Ziegler auf, wie bereichernd die Verbindung zwischen Biohacking und Familienleben sein kann und mit welchen simplen, aber dennoch effektiven Methoden der Alltag erfrischt und erleichtert wird und bleibt.

Wer neben den Impulsvorträgen Biohacking live erleben möchte, hat an allen drei Messetagen die Gelegenheit, das Eisbaden auszuprobieren. Die Kur und Bäder wird wieder ihren Eisbadezuber auf der Messe dabeihaben und Interessierten unter fachkundiger Anleitung der Instructoren das Kältebad mitsamt seinen gesamtgesundheitlichen Vorteilen näherbringen.

Markus Spettel freut sich auf das Biohacking-Wochenende und die spannenden und bereichernden Begegnungen: „Unser Gesundheits-Team steht für Fragen, Diskussionen und Gespräche bereit.“

Biohacking Days

Die Messe

Die Biohacking Days in Stuttgart finden zum dritten Mal statt. In diesem Jahr vom 25. bis 27. April. Die Besucher erhalten sämtliche Informationen zum Thema Biohacking: Die Bandbreite reicht von Supplements über Atmung, Meditation und Schlaf bis hin zu Kältetherapie, körperlicher Leistungsfähigkeit und Longevity. Es ist für die Besucher möglich, Healthcare-Produkte vor Ort zu testen, das Breathwork (die gezielte Atmung) zu probieren oder sich in das eiskalte Bad zu wagen. Informationen im Internet: www.messe-stuttgart.de/biohacking.