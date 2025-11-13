Bildung in Lörrach: Schöpflin Schule ist staatlich anerkannt

Das gilt als Meilenstein beim Aufbau der privaten Grundschule in Trägerschaft der Schöpflin Stiftung.

Das Regierungspräsidium Freiburg hat der Schöpflin Schule zum 10. November die staatliche Anerkennung erteilt. „Wir sind stolz auf diese Wertschätzung von staatlicher Seite. Mein Dank gilt dem gesamten Schulteam, das innerhalb weniger Jahre erfolgreich das einzigartige Profil für die Schöpflin Schule erarbeitet hat“, wird Tim Göbel, geschäftsführender Vorstand der Schöpflin Stiftung, in einer Mitteilung der Schule zitiert.

Zum Schuljahr 2021/2022 war die Schöpflin Schule zunächst als private, staatlich genehmigte Grundschule in Lörrach-Brombach gestartet. Der Pionierjahrgang wechselte in diesem Sommer auf die weiterführenden Schulen. Inzwischen lernen an der Schöpflin Schule rund einhundert Schüler in jahrgangsübergreifenden Lerngruppen.

„Ich freue mich über die Anerkennung und die damit verbundene Verankerung unseres pädagogischen Konzepts in der Bildungslandschaft“, wird Schulleiterin Andrea Avé in der Mitteilung zitiert. „Das Herzstück unserer Arbeit ist die individuelle Begleitung jedes Kindes – auf dem Fundament tragfähiger, persönlicher Beziehungen.“

Die Schöpflin Schule verfolgt einen beziehungsorientierten Ansatz: Statt auf Frontalunterricht liegt der Fokus auf dem Lernen auf Augenhöhe. Die Lehrkräfte – an der Schule „Lernbegleitungen“ genannt – unterstützen jedes Kind individuell in seinem Lernprozess, heißt es in der Mitteilung. Partizipative Lernformate wie ein Kinderparlament oder eine Kindersprechstunde bereichern den Schulalltag.