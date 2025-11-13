Bildung in Lörrach: Schöpflin Schule ist staatlich anerkannt

Das gilt als Meilenstein beim Aufbau der privaten Grundschule in Trägerschaft der Schöpflin Stiftung.
Das Regierungspräsidium Freiburg hat der Schöpflin Schule zum 10. November die staatliche Anerkennung erteilt. „Wir sind stolz auf diese Wertschätzung von staatlicher Seite. Mein Dank gilt dem gesamten Schulteam, das innerhalb weniger Jahre erfolgreich das einzigartige Profil für die Schöpflin Schule erarbeitet hat“, wird Tim Göbel, geschäftsführender Vorstand der Schöpflin Stiftung, in einer Mitteilung der Schule zitiert.