Bildung in Lörrach: Millionenschwere Schulsanierung hat begonnen

Im September begannen die ersten Bauarbeiten für den Aufbau der Interimsschule als Containerlösung auf einem Nachbargrundstück der Grundschule Tumringen. Dies ist der erste Meilenstein in einem umfassenden Sanierungs- und Modernisierungsvorhaben für das alte Schulgebäude. Die Interimsschule dient der Schulgemeinschaft während der Modernisierung als vorübergehender Schulbetrieb, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Lörrach.

Vom Grundsatzbeschluss bis zum Baubeginn Im Februar 2024 fasste der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss, dass die Schüler sowie Lehrkräfte der Grundschule Tumringen während der Modernisierungsarbeiten in einer Containerschule untergebracht werden sollen. Im Januar 2025 stimmte der Gemeinderat der Planung und Kostenberechnung der sogenannten „Interimslösung Schulbetrieb“ zu und legte die Kosten hierfür auf 857 000 Euro fest zuzüglich der Kosten für die Mietdauer von rund zwei Jahren in Höhe von 350 000 Euro. Diese Interimsschule wird als zweigeschossige Modulbauanlage errichtet, die alle notwendigen Räume – Klassenzimmer, Verwaltungsbereiche, Ganztagesbetreuung, Multifunktionsraum, Sanitäreinrichtungen – entsprechend den Anforderungen beherbergen wird.

Die Modernisierung der Grundschule Tumringen ist ein zentrales Investitionsprojekt der Stadt Lörrach. Der Kostenrahmen der großen Modernisierungsmaßnahme beläuft sich auf etwa 5,9 Millionen Euro. Das Ziel sind umfassende energetische und brandschutztechnische Ertüchtigungen: darunter neue Dämmarbeiten, die Erneuerung des Dachs, neue Lüftungs- und Kühlungsanlagen, moderne Heizungs- und Sicherheitstechnik sowie eine Erweiterung und Optimierung der Raumaufteilung und Ausstattung – unter anderem für die Ganztagesbetreuung.

Langfristige Verbesserung für das Schulleben als Ziel

Die Stadt Lörrach möchte mit diesem Projekt nicht nur bauliche Mängel beseitigen und veraltete Ausstattung erneuern, sondern auch langfristige Verbesserungen für das Schulleben und die Lehrbedingungen schaffen. Die Interimslösung stellt sicher, dass während der Modernisierungsphase der Unterricht in funktionalen Räumen in gewohntem Schulumfeld stattfinden kann.

„Die Grundschule Tumringen steht als Zeichen, dass wir den erfolgreich eingeschlagenen Sanierungs- und Modernisierungsweg konsequent weiter beschreiten,“ wird Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdić in der Mitteilung der Stadt Lörrach zitiert.