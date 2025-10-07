Bildung in Lörrach: Millionenschwere Schulsanierung hat begonnen

Die Grundschule Tumringen wird schrittweise erneuert. Eine Interimsschule soll als Ausgleich dienen.
Im September begannen die ersten Bauarbeiten für den Aufbau der Interimsschule als Containerlösung auf einem Nachbargrundstück der Grundschule Tumringen. Dies ist der erste Meilenstein in einem umfassenden Sanierungs- und Modernisierungsvorhaben für das alte Schulgebäude. Die Interimsschule dient der Schulgemeinschaft während der Modernisierung als vorübergehender Schulbetrieb, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Lörrach.