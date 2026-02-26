Bildung im Kreis Rottweil: Lehrermangel an Grundschulen – das ist der aktuelle Stand

Folgt auf Lehrermangel an Grundschulen bald ein Lehrerüberschuss? Das zumindest legt eine Studie nahe. Wie ist die Lage im Kreis Rottweil? Wir fragen beim Staatlichen Schulamt nach.

Hohe Schülerzahlen, ausgefallene Stunden, Quereinsteiger als Lehrer und besorgniserregende Prognosen – jahrelang wurde im Grundschulbereich über einen eklatanten Lehrermangel geklagt. 2024 hieß es dann: Bis 2035 könnte es im Grundschulbereich in Baden-Württemberg sogar ein Überangebot von rund 7000 Lehrern geben – das Ergebnis einer Studie des Bildungsforschers Klaus Klemm im Auftrag der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Aber wie sieht es aktuell im Kreis Rottweil aus?

Stand September 2025 zum Schulstart waren laut Regierungspräsidium Freiburg im Kreis Rottweil insgesamt 23 Stellen unbesetzt: acht im Bereich der Sonderpädagogik, jeweils fünf an Grundschulen und in der Sekundarstufe 1, zwei an Gemeinschaftsschulen und drei an Berufsschulen. An den Gymnasien waren alle Stellen besetzt.

Geeignete Bewerber fehlen

Damit habe sich der stellenbezogene Abmangel im Landkreis Rottweil zu Schuljahresbeginn im Vergleich zum Vorjahr in allen Schularten in der Zuständigkeit des Staatlichen Schulamts Donaueschingen verringert, teilt uns Susanne Cortinovis-Piel, Leitende Schulamtsdirektorin in Donaueschingen, auf unsere Nachfrage dazu mit.

Ursächlich für einen noch bestehenden „geringen Abmangel“ sei das Fehlen von geeigneten Bewerbern, die die systembedingten Ausfälle (wie zum Beispiel Schwangerschaften und Krankheitsfälle) kompensieren können.

Auf die Frage, wie viel Unterricht wegen Lehrermangels ausfallen musste, teilt Cortinovis-Piel mit: „Ein Abmangel führt nicht zwingend zu Unterrichtsausfall“. Dieser könne durch interne organisatorische Maßnahmen verhindert werden.

Einsatz von Quereinsteigern

Im Rahmen des Direkteinstiegs seien im vergangenen Schuljahr 2024/25 zwei Stellen im Grundschulbereich und drei Stellen im Sekundarbereich I im Kreis Rottweil mit Quereinsteigern besetzt worden. „Im aktuellen Schuljahr 2025/26 wurde eine Stelle im Grundschulbereich im Rahmen des Direkteinstiegs besetzt.“

Als Direkteinsteiger bezeichnet man jene, die ohne Lehramtsstudium in den Unterricht einsteigen. Im Fall der Grundschule erhalten sie eine begleitende zweijährige pädagogische Qualifizierung mit abschließender Überprüfung und haben nach einem weiteren Bewährungsjahr die Chance, unbefristet eingestellt und auch verbeamtet zu werden.

Der Direkteinstieg

Voraussetzung für den Direkteinstieg an der Grundschule ist lediglich ein abgeschlossenes Bachelor-Studium, Erfahrungen mit Kindern und Jugendlichen werden als wünschenswert bezeichnet. Der Einsatz beziehungsweise die Unterrichtsfächer hängen davon ab, welche zwei Fächer der Grundschule sich aus dem Studium ableiten lassen. Eines muss Deutsch oder Mathematik sein.

Der Einstieg erfolgt dann über die Bewerbung auf eine Stelle, die von der Schule selbst ausgeschrieben wird.

Und welche Vor- und Nachteile bringe der Einsatz solcher Direkteinsteiger für die Schulen mit sich? Auf der einen Seite könnten Personen im Direkteinstieg gleich einen Beitrag für die Unterrichtsversorgung leisten, erklärt Cortinovis-Piel. Auf der anderen Seite können durch die zweijährige pädagogische Qualifizierung „teilweise herausfordernde Situationen im Zeitmanagement für die Beteiligten selbst entstehen“.

Lehrkräftebedarf an SBBZ am größten

Bei der Betrachtung aller Schularten sei der Lehrkräftebedarf im Kreis Rottweil – wie im gesamten Land Baden-Württemberg – an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) am größten. Vor allem gefragt seien zudem nach wie vor Lehrkräfte für die MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik).

Den Lehrermangel an den SBBZ kritisiert die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Baden-Württemberg. Landesweit liege die Gesamtversorgung bei nur 87 Prozent. An 185 Schulen unterschreite sie 90 Prozent, an fünf Schulen sogar 60 Prozent, schreibt die GEW in einem aktuellen Artikel auf ihrer Internetseite.

Dabei steige der Anteil der Personen ohne sonderpädagogische Lehrbefähigung. Landesweit seien inzwischen 15 Prozent der Beschäftigten an SBBZ nicht oder nicht vollständig ausgebildet; einzelne Einrichtungen erreichen Anteile von bis zu 40 Prozent. Deshalb fordere die Landesfachgruppe strukturelle Entlastungen und eine Qualifizierungsmaßnahmen für die Kräfte.

Voraussetzung für den Direkteinstieg in SBBZ ist aktuell ein abgeschlossenes Bachelor-Master-Studium im pädagogischen Bereich.

Lehrermangel an Grundschulen

Das Kultusministerium

stand vor einer besonderen Herausforderung. Wegen eines Softwarefehlers wurden in Baden-Württemberg 1440 Stellen für Lehrer als besetzt ausgewiesen, obwohl sie es nicht waren. Zwar sei für das kommende Schuljahr deutlich mehr Lehrpersonal eingestellt worden – trotzdem gebe es durch diese kurz vor der Sommerferien entdeckten Stellen deutlich mehr offene Stellen als im vergangenen Jahr, hatte Kultusministerin Theresa Schopper kurz vor Schulstart 2025 mitgeteilt.

Ursachen für den Mangel

Als Ursachen werden neben dem demografisch bedingten Anstieg der Schülerzahlen auch eine nicht absehbare Zahl an Geflüchteten genannt.