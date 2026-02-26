Bildung im Kreis Rottweil: Lehrermangel an Grundschulen – das ist der aktuelle Stand

Folgt auf Lehrermangel an Grundschulen bald ein Lehrerüberschuss? Das zumindest legt eine Studie nahe. Wie ist die Lage im Kreis Rottweil? Wir fragen beim Staatlichen Schulamt nach.
Hohe Schülerzahlen, ausgefallene Stunden, Quereinsteiger als Lehrer und besorgniserregende Prognosen – jahrelang wurde im Grundschulbereich über einen eklatanten Lehrermangel geklagt. 2024 hieß es dann: Bis 2035 könnte es im Grundschulbereich in Baden-Württemberg sogar ein Überangebot von rund 7000 Lehrern geben – das Ergebnis einer Studie des Bildungsforschers Klaus Klemm im Auftrag der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Aber wie sieht es aktuell im Kreis Rottweil aus?