Bildung bei Nagold: Egenhausen startet offiziell Sanierung der Grundschule

Der nächste Schritt im Millionenprojekt Grundschule Egenhausen ist getan. Beim Spatenstich warfen Eltern, Lehrer und Vertreter aus der Politik einen Blick auf die Baustelle.
Der Eingangsbereich ist bereits abgerissen, der Schulhof der Egenhausener Grundschule vom Bagger in einen riesigen Erdbuddelbereich verwandelt. Die ehemalige Eingangstür liegt weit über dem Erdniveau. Hier und da liegen Scherben von Fliesen, die einst im Anbau zu finden waren.Nun hat die Gemeinde Egenhausen mit dem offiziellen Spatenstich den Umbau und die Sanierung des rund 70 Jahre alten Gebäudes eingeläutet.