Bilanz nach einem Jahr: Villinger Friedhofscafé bietet Trauernden ein offenes Ohr

Was ist aus dem mobilen Café auf dem Villinger Friedhof geworden, das vor ziemlich genau einem Jahr eröffnet wurde? Wir haben mit dem Initiator gesprochen.
Ende März 2025 startete in Villingen ein ungewöhnliches Projekt: das mobile Friedhofscafé. Es wurde von Rupert Kubon initiiert, der als Diakon in der römisch-katholischen Kirchengemeinde in Villingen tätig ist und früher Oberbürgermeister von Villingen-Schwenningen war. Was auf den ersten Blick gewagt und unkonventionell wirkt, schließlich gilt der Friedhof als Ort der Trauer, erweist sich jedoch als durchdachtes Konzept. Denn genau diese Trauer verbindet die Menschen, die hierherkommen, um ihrer verstorbenen Angehörigen oder Freunden zu gedenken.