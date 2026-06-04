Bezirkspokal-Finaltag in Königsfeld: 120 Helfer in zwei Schichten, viel Lob – und ein klasse Stadionsprecher

1 Doppeltes Strahlen: Bezirksvorsitzender Peter Becker (links) gratuliert Schönwalds Spielführerin Rena Dold zum Pokalsieg. Foto: Holger Rohde Der FC Königsfeld verdient sich nach dem Mammutprogramm ein Sonderlob. Die Zuschauerzahl spricht für sich. Das Wetter spielt relativ gut mit.







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Was für ein Mammut-Ereignis für den gastgebenden FC Königsfeld beim Bezirkspokal am Donnerstag! Dieser Finaltag war kein normales Programm für die Gastgeber, denn am Donnerstagabend stand noch das Aufstiegsspiel zur Verbandsliga zwischen dem FCK und dem SC Durbachtal an. 120 Helfer hatten die Königsfelder – über den ganzen Tag verteilt – im Einsatz. Es war ein perfekt organisiertes Arbeits-Zweischichten-Programm. Die Planung verlief zuvor über mehrere Wochen. Die Königsfelder stemmten das Mammut-Ereignis perfekt, zeigten vor allem auch in den Details ihre Klasse und kassierten – absolut verdient – von vielen Seiten viel Lob. Auch auf dem Kunstrasen Die Wetterprognosen für den Donnerstag waren düster. Dauerregen war vorausgesagt, doch so schlimm wurde es nicht. Dennoch als reine Vorsichtsmaßnahme: Drei Spiele hätte der Naturrasen nicht verkraftet. Die Damen trugen deshalb ihr Finale auf dem Königsfelder Kunstrasen aus. Das Herren-Endspiel sowie das Relegationsspiel des FCK liefen dann ab 14 Uhr auf dem Naturrasen.