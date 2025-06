Der TC Rottenburg war mit seinen elf schön gelegenen Plätzen ein ausgezeichneter Gastgeber.

In der der A-Klasse ging es nicht nur um den Titel, sondern auch um Punkte für die Deutsche Rangliste und um insgesamt 2000 Euro Preisgeld. In einem Feld mit 32 Teilnehmern sah man schon in den Vorrunden zahlreiche enge Matches. Doch am Ende machten die vier Gesetzten den Titel doch unter sich aus. Topfavorit Jannik Maute aus Tailfingen, die Nummer 32 in Deutschland ließ sich von Hechingens Spitzenspieler Ivan Gomez-Mantilla ebenso wenig aus der Ruhe bringen wie die jungen deutschen Ranglistenspieler Lasse Bohr, Nicolas Pfäfflin (beide Hechingen) von Lukas Raible (Tübingen) oder Robin Männl (Hechingen). Und der aus Empfingen stammenden Marc Mail hatte wenig Mühe mit dem Ebinger Fabian Müller.

Spannung im Halbfinale

Auch in den Halbfinalen hielten sich die Gesetzten an ihre Ranglistenpositionen. Die beiden 16-jährigen wehrten sich nach Kräften, konnten aber das Finale der beiden Topgesetzten nicht verhindern. Hier begann Mail zunächst mit zu vielen knappen Fehlern, so dass Maute zunächst schnell mit 3:0 in Führung ging, die er bis zum 6:2 nicht mehr abgab. Im weiteren bestimmte der Mann aus Empfingen zwar das Tempo und sorgte für tolle Ballwechsel. Aber Maute blieb stets ruhig und gewann auch den zweiten Durchgang mit 6:3.

Nur zehn Damen am Start

Im A-Feld der Damen traten nur 10 Damen an. Darunter aber ebenfalls drei DTB-Ranglistenspielerinnen, von denen allerdings die Titelverteidigerin Gwendolyn Fedel (Hechingen) absagen musste. Sie hatte bei einem Turnier in Rumänien teilgenommen und den Flieger verpasst. So hatte Clara Hofmann (Hechingen) ein leichtes Halbfinale gegen die junge Paula Puke (Tübingen), während sich die topgesetzte Antonia Blattner (Tübingen) einen spannenden Kampf mit der Hechingerin Alessa Maier lieferte. Nach langem und völlig ausgeglichenem Kampf der beiden Württembergliga-Spielerinnen freute sich schließlich Alessa über einen 11:9 Sieg im Match-Tiebreak. Diese hatte es dafür im Finale gegen ihre Vereinskameradin Clara Hofmann beim 6:2,6:1 leichter, weil diese zwar tolle Punkte machte, aber leider auch zu viele Fehler.

Überlegener Sieger

Die B-Konkurrenzen verzeichneten mit nur 15 Herren und 8 Damen weniger Teilnehmer als gewohnt. Das durch den DTB verordnete höhere Nenngeld hatte wohl einige abgeschreckt. Trotzdem hielten sich auch die Herren streng an die Setzliste und im Halbfinale spielten Jannik Weyhing (Hechingen) gegen Joshua Kapeller (Belsen), sowie Jan Lenz (Ammerbuch) gegen Maximilian Beck (Ebingen). Weyhing hatte beim zweimal 6:1 wenig Probleme, während der junge Ebinger Sebastian Beck nach langen Sätzen im Match-Tiebreak erfolgreich war. Im Endspiel zeigte sich dann die Überlegenheit des Hechingers, der kein einziges Spiel abgab und überlegener Sieger wurde.

Sieg der Außenseiterin

Bei den acht Damen-B gab es allerdings gleich eine Überraschung, als die topgesetzte Annika Huber (Schwenningen) ihrer Gegnerin Ayla Güntekin (Tübingen) zum Sieg gratulieren musste. Mit Elise Claußen (Mössingen), Selina Mail (Empfingen) und Mia Ivanic (Spaichingen) erreichten drei weitere junge Mächen das Halbfinale. Erfreulich, dass sich hier mit Elise Claußen (Mössingen) die Jüngste durchsetzen konnte. Die 13-jährige musste im Halbfinale gegen Güntekin allerdings im Match-Tiebreak zittern, ehe sie dann das Finale mit 6:2 und 6:1 gegen Selina Mail gewinnen konnte. Selina hatte in ihrem Halbfinale nach zwei engen Sätzen gewonnen.

Hart gekämpft wurde auch in der C-Klasse der Herren, wobei hierfür keine Damen gemeldet hatten. Und hier versagte die Setzliste fast vollständig, denn nur Robin Zirn (Ebingen) konnte das Halbfinale erreichen, in dem er gegen Ben Schmid (Dußlingen) zweimal 6:3 siegte. Sein Finalgegner Axel Steffens (Ammerbuch) hatte es etwas leichter, da sein Gegner Vincent Klein (Kusterdingen) nach einem kräftezehrenden Viertelfinale nicht mehr antreten konnte. Nach ausgeglichenem ersten Durchgang siegte Steffens am Ende 7:5 und 6:3.