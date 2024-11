Bezirksliga Nordschwarzwald: Verfolger stechen sich gegenseitig aus

1 Der VfR Sulz ist zwar aktuell nur Tabellensiebter – doch einige trauen ihm noch den Sprung nach oben zu. Foto: Eibner-Pressefoto

Der TuS Ergenzingen kann sich ins Fäustchen lachen: Während er in der Bezirksliga schon am Samstag vorlegen kann, nimmt sich die Konkurrenz in Gechingen und Ottenbronn die Punkte gegenseitig weg.









Link kopiert



Nun ist es wieder der TuS Ergenzingen, der als Spitzenreiter in den nächsten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald geht. Bereits am Samstag wird er vom SV Mitteltal-Obertal herausgefordert. „Ich bin froh, dass wir wieder die Tabellenführung übernommen haben. Das ist ein Riesen-Verdienst von der Mannschaft, dass wir so dastehen“, lobt TuS-Trainer Michael Sattler und spielt dabei vor allem auf die personelle Situation an. Acht Langzeitverletzte sind in Ergenzingen zu beklagen, dazu fällt Lukas Bok Gelb/Rot-gesperrt aus. „Vermutlich werden für das Spiel gegen den SV Mitteltal-Obertal elf Spieler ausfallen“, befürchtet Sattler, der daher unterstreicht: „Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir vorne stehen.“ Für das Spiel gegen den SV Mitteltal-Obertal, der zuletzt mit 2:5 in Salzstetten unterlag, sind die Rollen für den TuS-Trainer aber klar verteilt: „Wir sind der Favorit. Es wird aber trotzdem ein richtig schweres Spiel.“