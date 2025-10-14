Beziehungstat in Lörrach: Täter muss in die Psychiatrie

Der Brand in der Lörracher Teichstraße wurde absichtlich gelegt. Zu diesem Schluss kam das Freiburger Gericht am Montag.
Die Große Strafkammer des Landgerichts Freiburg ist in ihrem Urteil der Argumentation der Staatsanwaltschaft gefolgt: Sie sah als erwiesen an, dass der Beschuldigte den Brand in der Teichstraße gelegt hat. Somit liegt eine schwere Brandstiftung vor. Zudem liegen laut Urteil drei Fälle von gefährlicher Körperverletzung, einer davon in Tateinheit mit Freiheitsberaubung, und vorsätzlicher Körperverletzung vor. Weil er an einer paranoiden Schizophrenie leidet, hat die Große Strafkammer die Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet.