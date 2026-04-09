Betz in Sonnenbühl: Bekannte Spedition aus dem Kreis Reutlingen meldet Insolvenz an

Die bekannte Spedition Betz International – eine Tochterfirma der Willi Betz-Gruppe – meldet Insolvenz an. 140 Jobs sollen in Gefahr sein.
Die bekannte Spedition Betz International aus Sonnenbühl (Kreis Reutlingen) hat Insolvenz angemeldet. Dies geht aus den Insolvenzbekanntmachungen des Amtsgerichts Tübingen hervor, wonach das Verfahren am 7. April eröffnet wurde. Als Insolvenzverwalter wurde demnach der Rechtsanwalt Dirk Poff aus Tübingen bestellt. Zuerst hatte der „Münchner Merkur“ darüber berichtet.