„Warum bleibt das Flugzeug in der Luft und fällt nicht auf den Boden?“ fragten die Mädchen und Jungen der Schömberger Kindertagesstätte Villa Kinderbunt. Die Erzieherinnen griffen das Thema auf und beleuchteten es zusammen mit den Kindern.

Antrieb untersucht

„Wir erforschten alles, was an einem Flugzeug technisch so dran ist und nahmen Flügel, Ruder und natürlich die Düsen mit den Propellern, also den Antrieb unter die Lupe“, sagte Erzieherin Yvonne Knaus.

Fanden in der Woche zuvor Versuche zu den Flügeln statt, so erhielten die Kinder in der Folge Erläuterungen zum Rückstoßprinzip des Antriebs. Versuche mit Strohhalmen, die sie selbst mit Atemluft in Bewegung brachten sowie Beobachtungen eines Ballons, der vertikal am Seil entlang sauste, obwohl oder gerade weil er Luft verlor, brachte den Vorschulkindern das Prinzip nahe.

Wissen aufgesaugt

Im Rahmen einer mehrwöchigen Reise um die Welt erforschten die Mädchen und Jungen verschiedene Gegebenheiten. So waren beispielsweise in Deutschland das größte Gebäude, der größte Bahnhof oder das größte Stadion ein Thema, wie Ayse Bagirgan erzählte. „Und schon wurde Mathematik praktiziert“, schmunzelte die Kita-Leiterin.

Bagirgan hob hervor, dass die Kinder das ganze Wissen regelrecht aufsaugen. „Es entwickelt sich aus ihnen heraus, mit welchem Thema wir uns näher befassen. So wurde auch der Vulkan zum Experiment, obwohl das gar nicht geplant war“, sagte Bagirgan.

Im Resümee sei in den vergangenen Jahren permanent geforscht worden, oft ohne es zu merken.

Mit kleinen Dingen viel geleistet

Umso mehr freuten sich die Erzieherinnen, erneut von der Stiftung „Kinder forschen“ (ehemals Haus der kleinen Forscher) zertifiziert zu werden. „Die Kindertagesstätte hat wirklich sehr viel gemacht mit kleinen Dingen, die ihr zur Verfügung stehen, und lässt die Kinder daran lernen, auch wenn mal etwas nicht klappt“, lobte Wolfgang Borkenstein, Geschäftsführer des Kreisjugendrings Calw, als lokaler Netzwerkpartner der Stiftung „Kinder forschen“. Mehr noch, er stellte heraus, dass die Villa Kinderbunt mit dieser fünften Zertifizierung seit 2009 Rekordhalter im Landkreis Calw ist, teilt die Gemeinde mit.

Und das mit hoher Qualität, wie die Auswertung der einzelnen Kriterien zeigte, die in allen Bereichen über 80 Prozent erreichte und im Gesamtergebnis 89 Prozent erzielt.

„Ohne das Herzblut der Kolleginnen dafür würde es nicht funktionieren und nicht diesen Enthusiasmus bei den Kindern auslösen und die natürliche Neugier wecken“, zeigte sich Bürgermeister Matthias Leyn beeindruckt.

Mit großem Stolz hob er hervor, dass das Forschen mit Kindern in Schömberg in mehreren Kitas gelebt werde. Zusammen mit Borkenstein verlieh er der Betreuungseinrichtung Urkunde und Plakette.