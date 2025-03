Besucherzahlen ausgewertet: An diesen Tagen war im Europa-Park besonders wenig los

Die Wartezeiten-App (www.wartezeiten.app) wertet die durchschnittlichen Wartezeiten von Freizeitparkattraktionen rund um den Globus aus. Basierend auf den Daten von 2024 spricht unsere Redaktion Empfehlungen aus, um möglichst schnell in der Bahn zu sitzen.

Bei der neuesten Achterbahnattraktion Voltron – im Themenbereich Kroatien – war der Ansturm zu Beginn des letzten Jahres am intensivsten. Bis zu 80 Minuten mussten die Gäste für die im April eröffnete Bahn anstehen. Auch wenn inzwischen einige Zeit vergangen ist, sollte man an stark besuchten Tagen generell mit Wartezeiten von bis zu 60 Minuten rechnen, um diese Attraktion genießen zu können.

Doch nicht nur bei der Voltron, auch bei vielen anderen Bahnen, musste man 2024 länger warten.

Besonders Samstage waren an einem Großteil des Jahres sehr beliebt. So mussten die Besucher zum Saisonstart am stärksten Besuchertag in der Blue Fire und auch der Silver Star für circa drei Minuten Nervenkitzel durchschnittlich knapp über 25 Minuten in der Schlange totschlagen. Im Sommer wurden dann mindestens 15 Minuten draufgerechnet.

Die App gibt jedoch auch Auskunft über die kürzesten Wartezeiten:2024 war es mittwochs außerhalb der Ferien am ruhigsten. Hier konnten die Gäste zum Saisonstart schon nach acht bis zwölf Minuten in der Bahn sitzen.

Am Osterwochenende dauert es besonders lang

Im Blick behalten sollten Freizeitparkbesucher das Osterwochenende: Gerade am Karsamstag und Ostersonntag musste man im vorangegangenen Jahr mit langen Wartezeiten rechnen, während am Mittwoch vor Gründonnerstag und am Ostermontag deutlich weniger los war. So gibt die Wartezeiten-App an, dass Besucher der Wodan am Osterwochenende zwischen 30 und 40 Minuten in der Warteschlange verbracht hatten. Am Tag vor Gründonnerstag und auch Ostermontag war hingegen lediglich eine Wartezeit von knapp über zehn Minuten angegeben.

Wer nicht muss, sollte die Schulferien in der heißen Phase meiden

Im Juli und August steppte im Europa-Park unter der Woche der Bär – vornehmlich dienstags und donnerstags. Bei den großen Achterbahnen mussten die Parkbesucher mit einer Wartezeit bis zu 45 Minuten rechnen. Da Maria Himmelfahrt (15.08) dieses Jahr auf einen Freitag fällt, sollte man an diesem und dem Folgetag mit langen Schlangen rechnen.

Tipps für die Sommerzeit

Ein Geheimtipp für kurze Wartezeiten in den Schulferien war der Sonntag: An diesem Tag standen die Besucher sogar nur 35 Minuten bei der Voltron an, so die Wartezeiten-App. Für die Ferien im Jahr 2024 gibt die Statistik an diesem Tag sogar ein schnelleres Durchkommen als für Mittwoch an.

In der Sommerzeit könnten sich für entspanntere Besuche des Europa-Parks am besten Juni und September eignen: Im vorherigen Jahr war samstags am meisten los. Wer hingegen unter der Woche kam, sparte sich bei der Euro-Sat etwa fünf Minuten.

Das war die längste Wartezeit

Die längste Wartezeit im Jahr 2024 verzeichnete wie erwartet die Voltron-Achterbahn. Am 9. Mai maß die App durchschnittlich 90,12 Minuten Wartezeit, bevor man die Attraktion fahren konnte.