Besuch bei Stefan Niefenthaler: 100 Tage Kleinwiesentäler Bürgermeister – noch keine Sekunde bereut

Der Schreibtisch deutlich voller als vor gut drei Monaten, die Stimmung ebenso aufgeräumt wie damals: Der neue Kleinwiesentäler Bürgermeister zeigt sich begeistert von seiner Aufgabe.
„Unzählige spannende Themen, viele neue Kontakte und Begegnungen, abwechslungsreich und kein Tag wie der andere“, schwärmt Stefan Niefenthaler im Gespräch mit unsere Zeitung am Mittwochvormittag. Es ist der zweite Tag zurück im Bürgermeisterbüro nach einer kleinen Auszeit, die er sich in der vergangenen Woche gegönnt hat – aus durchaus wichtigem Grund. Die neue berufliche Ära nämlich geht im Hause Niefenthaler Hand in Hand mit einem wichtigen Schritt im Privaten: Niefenthaler und seine Partnerin sind frisch verheiratet; nach der standesamtlichen Trauung Anfang September fand gerade am Wochenende die kirchliche Trauung mit anschließender Hochzeitsfeier statt. „Es ist schon ein ereignisreiches Jahr“, hält der frisch getraute Neubürgermeister fest.