Besuch bei Stefan Niefenthaler: 100 Tage Kleinwiesentäler Bürgermeister – noch keine Sekunde bereut

Der Schreibtisch deutlich voller als vor gut drei Monaten, die Stimmung ebenso aufgeräumt wie damals: Der neue Kleinwiesentäler Bürgermeister zeigt sich begeistert von seiner Aufgabe.

„Unzählige spannende Themen, viele neue Kontakte und Begegnungen, abwechslungsreich und kein Tag wie der andere“, schwärmt Stefan Niefenthaler im Gespräch mit unsere Zeitung am Mittwochvormittag. Es ist der zweite Tag zurück im Bürgermeisterbüro nach einer kleinen Auszeit, die er sich in der vergangenen Woche gegönnt hat – aus durchaus wichtigem Grund. Die neue berufliche Ära nämlich geht im Hause Niefenthaler Hand in Hand mit einem wichtigen Schritt im Privaten: Niefenthaler und seine Partnerin sind frisch verheiratet; nach der standesamtlichen Trauung Anfang September fand gerade am Wochenende die kirchliche Trauung mit anschließender Hochzeitsfeier statt. „Es ist schon ein ereignisreiches Jahr“, hält der frisch getraute Neubürgermeister fest.

Direkt hinein in den laufenden Betrieb Mit dem Amtsantritt Anfang Juni – und auch schon in den Wochen der Übergabe durch seinen Vorgänger Gerd Schönbett zuvor – ging es für Niefenthaler voll hinein in den laufenden Betrieb: Vom Fertigstellen von Anträgen für den Ausgleichstock über Aufgleisen und Abwickeln von Breitband-, Straßen- und Wasserleitungsarbeiten bis zu weiteren Schritten in Richtung Neustrukturierung der Feuerwehr. Und von der Gruppen-Erweiterung im Wieser Kindergarten über die Einführung einer neuen Gemeinde-Homepage bis zum Thema Windkraft, das das Tal seit Jahren beschäftigt, das aber mit der Genehmigung von neun Anlagen auf dem Höhenzug des Zeller Blauen durch das Landratsamt just Anfang der Woche in ein entscheidendes neues Stadium eingetreten ist.

Bisher wenig Spielraum für Neues

Viel Spielraum, um neue Projekte anzustoßen, sei über all dem bislang nicht geblieben, bekennt Niefenthaler. „Das muss und wird sich noch finden.“ Zunächst gilt es, sich hineinzufinden in die bestehenden Themen, Orte und Netzwerke. Jede Menge Neuland, auch wenn der neue Bürgermeister als Schopfheimer Revierförster auch bisher schon in der öffentlichen Verwaltung tätig war, und auch wenn er das Tal und seine Bewohner als Einheimischer durchaus kennt. „Es ist schon immens, was man sich in kurzer an Wissen und Kenntnissen aneignen muss und darf.“

Nächstes wichtiges Stichwort in diesem Zusammenhang ist der Gemeindehaushalt, der Bürgermeister und Gemeinderat aufs Jahresende hin beschäftigen wird. „Ich freu’ mich drauf“, sagt Niefenthaler einen Satz, den nicht jeder seiner Amtskollegen in der Nachbarschaft so unterschreiben dürfte. Tatsächlich aber sieht der neue Bürgermeister die Gemeinde Kleines Wiesental finanziell ganz ordentlich aufgestellt: „Auf überschaubarem Niveau, aber stabil.“

Dankbar für das Rathaus-Team

Absolut begeistert zeigt sich der neue Verwaltungschef von seinem Team in Rathaus und Bauhof, das ihn vom ersten Tag an bestens aufgenommen habe: „Es ein tolles Zusammenschaffen hier. Alles geht Hand in Hand, im direkten Austausch und auf dem kurzen Weg.“

Auch mit Blick auf die Kontakte jenseits des Tals fühlt sich Niefenthaler gut angekommen und aufgenommen. „Es ist beeindruckend, wie schnell sich das Netzwerk aufbaut“, sagt er etwa mit Blick auf die gegenseitige Unterstützung und den Austausch im Kreis der Bürgermeister oder auf die Zusammenarbeit mit dem Landratsamt.

Das Fazit nach den ersten 100 Tagen fällt rundum positiv aus: „Meine neue Aufgabe ist einfach toll, und es gab noch keine einzige Sekunde, in der ich den Schritt in Richtung Bürgermeisteramt bereut habe.“