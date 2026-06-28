Besondere Stimmung in Friesenheim: Die Menschen strömen trotz Hitze zur Frie-Night

Feierstimmung bis Mitternacht, Musik, Cocktails oder eine Shopping-Tour. Die Frie-Night versprühte auch in diesem Jahr ein besonderes Lebensgefühl in Friesenheim.

Kinder genießen ihr leckeres Eis. Eltern wählen ein gekühltes Bier oder einen Cocktail. Erfrischungen gibt es an diesem Abend bei der Frie-Night zuhauf. Alles was das Herz begehrt. „Daheim ist es auch heiß“, sagen Monika und Peter Rudolf aus Schuttern, die sich das Miteinander und die Geselligkeit der Frie-Night nicht entgehen lassen wollten. Viele Menschen hat es zur Frie-Night gezogen. Einige schon früh auf ein Feierabend-Bierchen und einige erst später nach dem Sport oder nach dem Blumengießen und der Versorgung von Haus und Hof.

Ungebrochen bleibt die Frie-Night in Friesenheim ein Besucher-Magnet. In diesem Jahr hat es so viele Programmpunkte und Angebote wie noch nie zur Frie-Night gegeben. 50 an der Zahl, freute sich Mark Arnold von der Werbegemeinschaft zur Eröffnung. Gruppierungen, Einzelhändler und Vereine tragen seit 20 Jahren zum Erfolg der Veranstaltung bei. Musik spielte bis spät in die Nacht in den Straßen der Gemeinde.

Dankbar ist Mark Arnold von der Werbegemeinschaft auch für die großzügige Unterstützung des Logistik-Unternehmens ELS im Industriegebiet. Ihr Truck erweist sich wiederholt als ideale Bühne für die Live-Band in der Lahrgasse.

Rekordzahl an Angeboten

„Gern unterstützen auch wir die Frie-Night mit unserer Fläche und einer Spende in Höhe von 1500 Euro“, betonte Steffen Allgeier von der Volksbank.

Band spielte auf mobiler Bühne

Auf dem Gelände der Volksbank war unter anderem der Weinhof eingerichtet. Hotspots an Straßen Ecken und Kreuzungen schaffen eine gemütliche und willkommene Atmosphäre. „Es ist ein besonderes Fest“, erklärt Bürgermeisterstellvertreterin Charlotte Schubnell. Alle sollen einfach nur viel Freude haben und sich mit Freunden treffen, so Schubnell.

Vor 20 Jahren wurde zum ersten Mal eine Sommer Frie-Night gefeiert (siehe Info). Nur die Corona-Zeit hat die Werbegemeinschaft ausgebremst. „Weder Regen noch Hitze lassen uns absagen“, erklärt Mark Arnold bei der Eröffnung mit dem Blick auf das Thermometer. In den Geschäften sind die Temperaturen angenehm. Gern stöbert etwa Petra Jestand mit Tochter Sandra Jestand bei Mode Kohler nach Sommerkleidung.

Barbara Moser und Claudia Neugebauer haben sich zum Freundinnentag verabredet. Und ideal ist für Tanja Eichner und Daniela Uhl der Start mit einem Erdbeercocktail bei der Schublade 10. Lässig mixt Oliver Schuppler aus dem Handgelenk die süße und vor allem eisgekühlte Erfrischung. Auf den Weg gemacht haben sich auch Evi und Kurt Frey mit Tochter Martina. Evi Frey feierte jüngst ihren 80. Geburtstag. Eine Frie-Night haben sie in den vergangenen zwei Jahrzehnten so gut wie noch nie ausfallen lassen. „In Friesenheim ist jetzt gut was los“, stellte auch Klaus Geppert aus Schuttern fest.

Eine Band sorgte für Stimmung. Foto: Bohnert-Seidel

Mit seinen Sportfreunden aus der Männergymnastik des TV Friesenheim hat er sich nach dem Sport verabredet. „Wie gut, dass erst um 24 Uhr Ende ist“, meint der Schutterer schmunzelnd. Die Menschen genossen die Geselligkeit in den Straßen und freuen sich heute schon auf die nächste Frie-Night im kommenden Jahr. Dieses ist wieder gesetzt am letzten Freitag im Monat Juni.

Zur Historie

Zur ersten Sommer-Frie-Night wurde im Jahr 2006 eingeladen. Einige Male wurde in den Anfängen auch zur Winter-Frie-Night eingeladen. Seit gut zwölf Jahren wird immer am letzten Freitag im Monat Juni zur Frie-Night eingeladen. Das Datum ist gesetzt und die Werbegemeinschaft freut sich heute schon im kommenden Jahr auf die 20. Frie-Night.