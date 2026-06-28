Besondere Stimmung in Friesenheim: Die Menschen strömen trotz Hitze zur Frie-Night

Feierstimmung bis Mitternacht, Musik, Cocktails oder eine Shopping-Tour. Die Frie-Night versprühte auch in diesem Jahr ein besonderes Lebensgefühl in Friesenheim.
Kinder genießen ihr leckeres Eis. Eltern wählen ein gekühltes Bier oder einen Cocktail. Erfrischungen gibt es an diesem Abend bei der Frie-Night zuhauf. Alles was das Herz begehrt. „Daheim ist es auch heiß“, sagen Monika und Peter Rudolf aus Schuttern, die sich das Miteinander und die Geselligkeit der Frie-Night nicht entgehen lassen wollten. Viele Menschen hat es zur Frie-Night gezogen. Einige schon früh auf ein Feierabend-Bierchen und einige erst später nach dem Sport oder nach dem Blumengießen und der Versorgung von Haus und Hof.