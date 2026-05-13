Besondere Reise: Darum landete ein Rottweiler wegen „Nippelverbot“ in russischem Verhör

Dieter E. Albrecht aus Rottweil und seine Hündin Tequila erleben auf ihrer Route über die Seidenstraße Abenteuer, Begegnungen – und absurde Momente.
Um Dieter E. Albrecht, der in Rottweil gerne für die eine oder andere Kontroverse sorgt, ist es ruhig geworden. Der Grund: Der Rottweiler ist vor einigen Wochen zusammen mit seiner Hündin Tequila zu einer außergewöhnlichen Reise aufgebrochen. Albrechts Partnerin, mit der zusammen er fast zwei Jahre lang die Reise geplant hatte, musste verletzungsbedingt zu Hause bleiben. Sie koordiniert und unterstützt von der Homebase aus.