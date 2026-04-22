Besondere Aktion ist geplant: Die Freude auf das Bezirkspokalfinale in Ottenheim steigt

Erstmals in seiner Vereinsgeschichte ist der FC Ottenheim Ausrichter des Bezirkspokalfinales der Männer und Frauen. Der Dorfclub freut sich riesig.
Was die Zuschauerzahlen angeht, wird es am 24. Mai wohl einen Rekord beim FC Ottenheim geben. Mit dem Zuschlag als Ausrichter des Pokalfinalspiels des Bezirks Offenburg werden zahlreiche Fußballfans zu den Sportplätzen am Altrhein pilgern. Gleich zwei Endspiele steigen an diesem Pfingstsonntag. Zunächst kämpfen die Frauen des Bezirks Offenburg ab 13 Uhr um den Pokal. Es ist die Neuauflage des Finals von 2025: SV Appenweier gegen die SG Renchtal.