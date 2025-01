Bertholdshöfe in Villingen: Gemeinderat soll entscheidenden Schritt für den Solarpark absegnen

1 Auf diesen Flächen rund um die Bertholdshöfe soll ein großer Solarpark zukünftig Strom erzeugen. Nun bringt die Stadt die Umsetzung voran. Foto: Marc Eich

Trotz der Kontroversen rund um die Realisierung eines großen Solarparks auf den Bertholdshöfen zwischen Villingen und Schwenningen soll der Gemeinderat jetzt einen entscheidenden Schritt absegnen. SVS und Stadt geben einen Einblick in den Stand der Planungen.









Das emotionsgeladene Thema eines großen Solarparks zwischen Villingen und Schwenningen geht in die nächste Runde. In der kommenden Sitzung des Verwaltungs- und Kulturausschusses am kommenden Mittwoch wird ein Grundsatzbeschluss vorberaten, der Gemeinderat soll diesen dann am 29. Januar absegnen. Die Stadtwerke VS (SVS) und die Stadtverwaltung klären in einer Sitzungsunterlage auf, wie der aktuelle Sachstand zum Projekt aussieht.