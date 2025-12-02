Berneckschule in Schramberg: Sicherheitsrelevante Fragen bei neuen Modulen verzögern Einzug

Noch ist nicht klar, wann die neuen Module der Berneckschule genutzt werden können. Es haben sich bei der Abnahme „sicherheitsrelevante Fragen“ aufgetan.
Eigentlich hätte der Einzug in die neuen Module der Berneckschule in Schramberg in diesen Tagen erfolgen sollen – doch dieser ist derzeit offen, wie Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr informiert.„Bei der Bauabnahme am letzten Freitag haben sich einige sicherheitsrelevante Fragen ergeben, an deren Klärung unser Team mit Hochdruck arbeitet“, heißt es aus dem Schramberger Rathaus. Auf Nachfrage sagte Eisenlohr, dass es konkret um Fragen des Brandschutzes gehe.