Berneckschule in Schramberg: Sicherheitsrelevante Fragen bei neuen Modulen verzögern Einzug

Noch ist nicht klar, wann die neuen Module der Berneckschule genutzt werden können. Es haben sich bei der Abnahme „sicherheitsrelevante Fragen“ aufgetan.

Eigentlich hätte der Einzug in die neuen Module der Berneckschule in Schramberg in diesen Tagen erfolgen sollen – doch dieser ist derzeit offen, wie Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr informiert.„Bei der Bauabnahme am letzten Freitag haben sich einige sicherheitsrelevante Fragen ergeben, an deren Klärung unser Team mit Hochdruck arbeitet“, heißt es aus dem Schramberger Rathaus. Auf Nachfrage sagte Eisenlohr, dass es konkret um Fragen des Brandschutzes gehe.

Die Stadtverwaltung sei deswegen am Dienstag bei einem Vor-Ort-Termin an der Schule gewesen. Auch die Schulleitung und das Sachverständigenbüro, das die Stadt bei der Klärung der Fragen unterstütze, seien dabeigewesen.

Schule informiert

Die Schule sei informiert worden, dass der Bezug der Module durch die Schülerinnen und Schüler leider noch bis zur Klärung der offenen Fragen warten müsse.

Bis Freitag wolle die Stadt mitteilen, ab wann die Module dann genutzt werden könnten.

„Situation nicht leicht nachvollziehbar“

„Uns ist bewusst, dass diese Situation – zumal die Module da sind und bezugsfertig aussehen – für die Beteiligten und die Öffentlichkeit nicht leicht nachvollziehbar ist. Da es um sicherheitsrelevante Fragestellungen geht, bitten wir jedoch um Verständnis und noch etwas Geduld“, schreibt die Oberbürgermeisterin.