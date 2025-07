An diesem Abend soll von dem kleinen Altensteiger Stadtteil wieder eine ganz besondere Magie ausgehen. Vor malerischer Altstadtkulisse entfaltet sich ein Spiel der Lichter und Farben.

Die kleinen Gäste dürfen sich vom kostenlosen Kinderprogramm überraschen lassen. Ab 17 Uhr sind alle Kinder auf der Wiese direkt hinter dem Mühlenkanal willkommen.

Gute Laune versprühen die beiden Live-Bands „Dicke Fische“ und „Schdiebleshocker“, die am Pavillon und am Mühlenkanal aufspielen.

Zahlreiche Verpflegungsstände

Auch das kulinarische Angebot an den vielen Verpflegungsständen wird sich sehen lassen können – vom gegrillten Gyros, das am Mühlenkanal zu finden sein wird, bis hin zu den Speisen am Stand des Hotel Restaurant Rössle, dessen Inhaber und Mitarbeiter ehrenamtlich für das Seefest tätig sein werden.

Zum Genuss beitragen wollen auch die Cocktailbars. Dort haben die Besucher die Möglichkeit, bei alkoholischen und alkoholfreien Kreationen den Rhythmen der Musik zu lauschen und die Partystimmung zu genießen.

Feuerwerk als Höhepunkt

Bei Einbruch der Dunkelheit verwandelt sich der Bereich um den Bernecker See in ein buntes Lichtermeer. Die Wege und Bäume entlang des Ufers leuchten im Schein von vielen bunten Lichterketten, unzählige Lichterbecher setzen die traumhafte Kulisse rund um den Bernecker See stimmungsvoll in Szene. Würdiger Höhepunkt wird das Brillantfeuerwerk, das von den Hängen rund um den See besonders eindrucksvoll wirkt.

Weitere Informationen gibt es unter unter www.berneck-zwerenberg.de.