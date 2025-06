Mit einem Feuerwerk an Komik, Witz, Gesang und Humor begeisterte Bernd Kohlhepp im Kurhaus in Schömberg. Auf Einladung des Lions Club Bad Wildbad präsentierte der Bempflinger sein Programm „Hämmerle eskaliert“ und machte gegen Ende des zweistündigen Auftritts der Überschrift mit der er angekündigt wurde, mit wahren Satzkaskaden alle Ehre.

Eckhard Sträßer, Vorsitzender des Lions Club Bad Wildbad, hatte nicht nur den Künstler kurz vorgestellt, auch die Arbeit des Lions Club, der mit Spenden diverse Programme von Bildung bis zu AMSEL unterstützt, umrissen. „Direkt, vor Ort, und ohne Verwaltungskosten“, strich der ärztliche Direktor der Reha-Klinik in Schömberg die Stärke des Lions Club heraus.

Dann legte Bernd Kohlhepp los, holte zahlreiche Themen aus dem Alltag der Menschen ans Licht, machte Verbesserungsvorschläge oder neigte zur Verzweiflung.

Besonders angenehm: Kohlhepp verzichtete in seinem Programm „Hämmerle eskaliert!“ auf die inzwischen in der Comedy-Welt obligatorischen einseitig ausgerichteten politischen Seitenhiebe unter der Gürtellinie.

„Hämmerle“ fachsimpelte über die Ehe, berichtete aus seiner „Wohn AG“ mit Kumpels einschließlich Katz und Papagei. Anfänglich hielt sich das Publikum noch etwas bedeckt, wofür der Bempflinger eine einfache Erklärung hatte. „Heute sind sicherlich viele Kurgäste da, die bewegen sich nicht so viel, die müssen sich noch schonen.“

Das änderte sich jedoch schnell als „Hämmerle“ voll „rockig“ mit „I bin do“ in sein Programm einstieg. Weitere musikalische Einlagen wie „Ob mer Brot no hen“ oder „Frag net was des sei kann“ lagen Klassiker von Willi Nelson oder John Fogerty zugrunde. Die sind natürlich im Ohr der Besucher – und Kohlhepp versteht es glänzend, die in seine Liedbeiträge als Background oder Refrain einzubinden. Das stellte schnell eine stabile „Verbindung“ zwischen Künstler und Publikum her.

Nach einer kurzen Pause, in der es eine Gelegenheit gab, auf vorgedruckten Kärtchen Fragen an den Künstler zu stellen, ging es mit diversen Antworten in den zweiten Teil. Unter anderem mit der Feststellung zum Thema Schnarchen: „Das sind nächtliche Lebenszeichen“ oder die Bedeutung der Streifen bei Zebras. Schwarze Zebras haben weiße Streifen, weiße Zebras haben schwarze Steifen“, lautete die Erklärung. Auch die Frage nach seinem Lieblingsgericht (Amtsgericht Nürtingen) bekam eine klare Antwort.

Gegen Ende des Programms steigerte Kohlhepp das Tempo und der „Herr Hämmerle“ eskalierte in wahren Satzkaskaden die natürlich nach Zugaben verlangten.

Die ist im kompletten Umfang zum Jahresende möglich, denn am ersten Advent kommt „Hämmerle“ erneut in die Glücksgemeinde – diesmal zur Seh-Bühne ins Hotel am Park.