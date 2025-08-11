Bergstadt im Mittelpunkt: St. Georgen wird zum Forschungsobjekt

Wie nehmen Bürger den Sozialraum St. Georgen wahr? Welche Orte sind besonders bedeutsam? Wo gibt es Barrieren? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt eines Forschungsprojekts.
Das Projekt der partizipativen Sozialraumbegehung mit Bürgern aus St. Georgen wurde im Zuge des vom Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) geförderten Projekts „Neue Bausteine – Sozialraumorientierung in der Eingliederungshilfe“ (Leitung: Anja Teubert, DHBW Stuttgart) durchgeführt. Die Veranstaltung wurde im Rahmen des Studiengangs Soziale Arbeit der DHBW am Standort Villingen-Schwenningen angeboten, wie die Hochschule in einer Mitteilung schreibt.