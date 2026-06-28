Bergfest in Tannenkirch: Wenn der Berg ruft – und die Besucher kommen

Der Musikverein Tannenkirch freut sich über die gute Stimmung bei seinem dreitägigen Bergfest.
„Der Berg ruft“ lautete das Motto des Bergfests in Tannenkirch. Neben Blasmusik, entspanntem Beisammensein, einem Familiengottesdienst und einem üppigen Speiseangebot gab es noch einen weiteren Grund, das Traditionsfest auf der lauschigen Höhe von Tannenkirch zu besuchen: Ein laues Lüftchen wehte in der Gluthitze und brachte in den Abendstunden etwas Erleichterung für die geplagten schwitzenden Gäste, die aus der ganzen Region kamen.