Bergfest in Tannenkirch: Wenn der Berg ruft – und die Besucher kommen

Der Musikverein Tannenkirch freut sich über die gute Stimmung bei seinem dreitägigen Bergfest.

„Der Berg ruft“ lautete das Motto des Bergfests in Tannenkirch. Neben Blasmusik, entspanntem Beisammensein, einem Familiengottesdienst und einem üppigen Speiseangebot gab es noch einen weiteren Grund, das Traditionsfest auf der lauschigen Höhe von Tannenkirch zu besuchen: Ein laues Lüftchen wehte in der Gluthitze und brachte in den Abendstunden etwas Erleichterung für die geplagten schwitzenden Gäste, die aus der ganzen Region kamen.

„Wir wollten dieses Mal neue Wege beschreiten“, sagte Isabell Dyballa, Vorsitzende des Musikvereins Tannenkirch, im Gespräch mit unserer Zeitung. So unterhalten im Verlauf des Fests drei Blasorchester, die sich in Tannenkirch noch nicht präsentiert haben. Die Vorsitzende freute sich, für alle Altersklassen entsprechende Unterhaltungsmusik bieten zu können.

Insgesamt 150 Helfer des Vereins und aus dem Ort waren startklar. „Viele Helfer möchten seit Jahren an ihrer Einsatzstelle nicht wechseln. Dies freut uns vom Vorstand natürlich sehr und zeigt, wie gern wir unterstützt werden“, sagte Dyballa.

Der „Bergputz“ mit Reinigung und Freischnitt am Festplatz starteten bereits an Fronleichnam in einer Gruppenaktion, außerdem wurden die Kaffeestube und der Weinbrunnen aufgestellt. „Eine große Unterstützung kommt nicht nur vom Verein, sondern auch von den beiden Fördervereinen“, lobte die Vorsitzende.

Musikverein Engelswies spielt zur Eröffnung

Erstmals spielte zur Festeröffnung am Samstag der Musikverein Engelswies, einem Teilort von Inzighofen bei Sigmaringen unter Leitung von Dirigent Alexander Bippous-Jäger. Das rund 40-köpfige Orchester mit seinem Vorsitzenden Marco Hipp war am Morgen in Richtung Tannenkirch aufgebrochen und nutzte die Gelegenheit auch zum Jahresausflug.

Erstmals beim Bergfest in Tannenkirch zu Gast: der Musikverein Engelswies. Foto: Gudrun Gehr

Das Orchester zeigte zum Festauftakt die große Bandbreite seines Repertoires, natürlich mit der unverzichtbaren verbindenden Hommage an das Badner Land mit dem „Badner Lied“. Dyballa begrüßte die angereisten Gäste und freute sich auf gesellige Stunden.

Die weitere Gestaltung des Abends übernahm die Tanzband „Valleytones“ aus Efringen-Kirchen, anschließend unterhielt das DJ-Team DJK. Und tatsächlich füllte sich im Laufe des Abends der Festschopf mit an der Spitze bis zu 800 Gästen.

„Singende Schmetterlinge“ auf der Bühne

Weiter ging es am Sonntagmorgen mit dem Familiengottesdienst unter Leitung von Pfarrerin Séverine Bacigalupo, der vom 30-köpfigen Popchor Tannenkirch und dem örtlichen Kinderhaus mit seinen „singenden Schmetterlingen“ begleitet wurde.

Auf der Bühne des Tannenkircher Bergs stand anschließend erstmals der Musikverein Biengen. Weiter ging es mit der Spielgemeinschaft „Ekita“ der Jugendorchester von Efringen-Kirchen und Tannenkirch. Auch das Orchester des Musikvereins Eschbach unter Leitung von Oleksii Portenko, das anschließend spielte, stand bislang noch nicht auf der Tannenkircher Bühne.

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Der Musikverein Schliengen präsentierte sich zum zweiten Mal. „Vom Verein hörten wir, dass es ihnen beim ersten Auftritt so gut gefallen hat, dass sie gerne wiederkommen würden. Eine größere Anerkennung gibt es wohl nicht“, freute sich Dyballa.

Dritter Bergfest-Tag

Der Festbetrieb am Montag, 29. Juni, startet um 17 Uhr. Ab 19 Uhr präsentiert sich die Stadtmusik Schopfheim, auch die „Valleytones“ sind zu hören. Das WM-Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft wird ab 22.30 Uhr auf dem Festplatz übertragen.