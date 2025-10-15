Bentley InnoMed: Hechinger Firma kooperiert mit Terumo Aortic

Bentley und Terumo Aortic geben ihre Zusammenarbeit bei einer bahnbrechenden, klinischen Studie bekannt.
Bentley, ein weltweit führender Hersteller von ballonexpandierbaren, gecoverten Stents, und Terumo Aortic, ein globales Medizintechnikunternehmen, das sich der Entwicklung von Lösungen für Aortenerkrankungen widmet, haben ihre Partnerschaft bei einer klinischen Studie in den Vereinigten Staaten bekanntgegeben. Ziel ist es, die Genehmigung der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) für eine lnvestigational Device Exemption (IDE) für das fenestrierte TREO®-Produkt von Terumo Aortic in Kombination mit dem BeFlared FEVAR-Stentgraft-System von Bentley zu erhalten.