BeneVit-Azubis aus Myanmar: Eine eigene Klasse am BSZ Hechingen

1 Ab September starten 20 junge Menschen aus Myanmar ihre Ausbildung zur Pflegefachkraft. Foto: Jens Boesenberg Fotografie Eine Lösung für das gestoppte Schulprojekt in Albstadt-Onstmettingen ist gefunden. Im Berufsschulzentrum Hechingen wird eine eigene Klasse geschaffen.







Die BeneVit-Gruppe verstärkt ihre Bemühungen um die Ausbildung zur zukünftigen Fachkräftesicherung: Ab September 2025 starten 20 junge Menschen aus Myanmar ihre Ausbildung zur Pflegefachkraft. Dies geschieht in enger Zusammenarbeit mit dem Berufsschulzentrum (BSZ) Hechingen und den Agenturen Truecare, der Steinecke & Westerfellhaus sowie der Uniteam Gruppe. Die Azubis werden in den BeneVit-Einrichtungen und ambulanten Diensten in Burladingen, Mössingen, Onstmettingen, Hettingen, Tübingen und Rottenburg angestellt und starten dort ihre dreijährige Ausbildung.