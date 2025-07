BeneVit-Akademie in Burladingen Ralf Zacherl kocht – und über 3000 Leute kochen mit

Ein besonderes Erlebnis in vielfacher Hinsicht war das Kochevent mit Sternekoch Ralf Zacherl – für die Teilnehmer in der BeneVit-Akademie in Burladingen und im Live-Stream via YouTube.