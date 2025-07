Ein Open-Air-Konzert der Extraklasse bot das Heeresmusikkorps Ulm im Kurpark in Königsfeld. Stehende Ovationen fordern drei Zugaben. Für das Urwald-Hospital in Lambarene gibt es eine namhafte Spende.

Bürgermeister Fritz Link ging bei seiner Begrüßung auf die Entstehung des Benefizkonzertes ein. Da die Gemeinde Königsfeld in diesem Jahr dem 150. Geburtstag und dem 60. Todestag von Albert Schweitzer gedenkt, sei es naheliegend gewesen, ein Benefizkonzert zu veranstalten. Die Durchführung sei jedoch erst durch die überaus erfreuliche und in Königsfeld als Auszeichnung empfundene Zusage eines außerordentlichen Blasorchesters in sinfonischer Besetzung möglich geworden.

Nicht zu viel versprochen hatte der Bürgermeister, als er von einem beeindruckenden musikalischen Können sprach. So starteten die 50 Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Major Dominik Koch ein musikalisches Feuerwerk der Extraklasse.

In die Welt der Operette entführt

Schon beim ersten Stück, dem Apollo-Marsch wurde deutlich was die Besucher erwartet. In die Welt der Operette führte die Ouvertüre „Banditenstreiche“ von Franz von Suppé. Hauptfeldwebel Fabian Barth glänzte anschließend als Solist auf der Trompete bei dem Titel „Manhatten for Trunpet and Concert Band“. Bei dem Stück „Aurora borealis“ kam die ganze Bandbreite des außerordentlichem Klangkörpers des Heeresmusikkorps, gepaart mit solistischen Einlagen, zum Tragen.

In die Welt des Films führte „The Magnificent Seven“. Die Musik aus dem Klassiker die glorreichen Sieben wurde eindrucksvoll interpretiert. „O Vitinho“ ist ein Marsch aus Portugal, der eher durch seine zarten Töne beeindruckte. Bei dem Titel „Songs of the Wizz“ hatten die Solistinnen auf ihren Saxophonen ihren großen Auftritt.

Konzert begeistert die Zuhörer

Ergänzt wurden diese Einlagen durch weitere Musiker zu einer Dixie Band. Mit „Frank Sinatra Classics“ endete das begeisternde Konzert. Stehende Ovationen forderten Zugabe. Diese wurden zweifach gewährt. Hier erklang unter anderem das Lied der Lilly Marlen.

Mit der Nationalhymne verabschiedete sich das Heeresmusikkorps. Major Dominik Koch bedankte sich für den zahlreichen Besuch in diesem schönen Ambiente. Gerne kommen sie bei einer entsprechenden Einladung wieder. Durch das Programm führten mit einer Portion Humor Anja Leonbacher und Jochen Müller.

Bei einem kühlen Getränk gab es abschließend nur lobende Worte. Das Konzert, welches in dieser Form bisher einmalig war, wird wohl noch lange in Erinnerung bleiben.