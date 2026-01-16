Beleuchtung in Lörrach: Weitere 500 Laternen werden auf LED umgestellt

Die Stadtverwaltung setzt die Strategie zur Sanierung der Straßenbeleuchtung, die im November 2024 vom Gemeinderat beschlossen wurde, konsequent fort: Unter Berücksichtigung der knappen Haushaltsressourcen werden jährlich 450 bis 500 Leuchten ausgetauscht. Die Maßnahme erfolgt aus dem aktuellen Landesnaturschutzgesetz, das insektenfreundliche Beleuchtung bis 2030 fordert. Die Umbauarbeiten der Leuchtköpfe beginnen im Januar und werden bis Mai andauern, teilt die Stadt mit.

Die Stadtverwaltung ist nach dem aktuellen Landesnaturschutzgesetz verpflichtet, bis 2030 die Straßenbeleuchtung auf insektenfreundliche Lampen umzustellen, welches idealerweise durch Umstellung auf LED-Leuchten erreicht wird. Die Stadt Lörrach profitiere aber auch von der Energieeffizienz und Nachhaltigkeit dieser Beleuchtungsart.

Neben der besseren Energieeffizienz und geringeren Treibhausgasemissionen werden sich, basierend auf der aktuellen Datenlage, mittel- und langfristig Kosteneinsparungen ergeben. Die Arbeiten des Umbaus der 500 Leuchtköpfe werden in dieser Woche in der Schwarzwaldstraße beginnen. Im weiteren Verlauf werden dann beispielsweise auch die Leuchten im Bereich der Wiesentalstraße, Wallbrunnstraße, Brombacher Straße ausgetauscht. Bei dem Austausch der Leuchtköpfe kann es zu leichten Behinderungen im Straßenverkehr kommen. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis für die kurzen Einschränkungen im Straßenraum.

Bei einer Stromeinsparung von mehr als 50 Prozent gegenüber den alten Leuchten wird sich die Maßnahme in rund acht Jahren amortisieren, teilt die Stadt mit. Bei einer angesetzten Lebensdauer von 20 bis 25 Jahren wird sich der Austausch auch positiv auf die Verbrauchskosten und in Folge auf den Haushalt der Stadt Lörrach auswirken.

Auch in diesem Jahr soll ein weiteres Paket mit 500 Leuchten ausgeschrieben werden. Die Arbeitsgruppe wird im Januar dazu mit den Vorbereitungsarbeiten starten.