Beleuchtung in Lörrach: Weitere 500 Laternen werden auf LED umgestellt

Die Sanierung der Straßenbeleuchtung im Lörracher Stadtgebiet kommt einen weiteren Schritt voran.
Die Stadtverwaltung setzt die Strategie zur Sanierung der Straßenbeleuchtung, die im November 2024 vom Gemeinderat beschlossen wurde, konsequent fort: Unter Berücksichtigung der knappen Haushaltsressourcen werden jährlich 450 bis 500 Leuchten ausgetauscht. Die Maßnahme erfolgt aus dem aktuellen Landesnaturschutzgesetz, das insektenfreundliche Beleuchtung bis 2030 fordert. Die Umbauarbeiten der Leuchtköpfe beginnen im Januar und werden bis Mai andauern, teilt die Stadt mit.