1 Bonbons hat ein Unbekannter aus einem Auto bei Schramberg gestohlen. Der Sachschaden dürfte weitaus höher sein. (Symbolfoto) Foto: lassedesignen – stock.adobe.com

Ein unbekannter Dieb hatte es am frühen Mittwochmorgen auf ein vor dem Kloster Heiligenbronn geparktes Auto abgesehen. Er schlug die Scheibe ein und entwendete eine Tasche.









In der Nacht auf Mittwoch haben unbekannte Täter an einem auf dem Parkplatz beim Kloster Heiligenbronn abgestellten Auto die Scheibe an der Fahrertür eingeschlagen. Dies meldet die Polizei. Aus dem Fahrzeug wurde eine Stofftasche mit Bonbons gestohlen.