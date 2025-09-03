Bei Tagesschau und RTL: Mobilfunk-Misere macht Bad Wildbad berühmt

Noch immer sitzen Kunden von Vodafone und O2 im Funkloch fest. Doch nun will auch O2 einen mobilen Mast aufstellen. Wann Mobilfunknutzer wieder aufatmen können.

Sommerberg mit Hängebrücke, Baumwipfelpfad und Grünhütte, Kurpark und Palais Thermal: Damit schafft es Bad Wildbad immer wieder in die Schlagzeilen. Aus Sicht der Touristiker erfreulicherweise. Momentan erlangt die Kurstadt sogar nationale Bekanntheit. Allerdings wegen eines Umstands, über den sich in Bad Wildbad die wenigsten freuen. Grund ist der gestörte Mobilfunkempfang. Betroffen sind Kunden von Vodafone und O2.

Rückblick Seit gut zwei Monaten liegt Wildbad nicht mehr nur geografisch im Tal, sondern die Kernstadt steckt im Funkloch fest. Einem Funkloch mit Ansage. Ende Juni mussten die Mobilfunkanbieter ihre Antennen am Schornstein des Fernheizwerks der Fernwärmegesellschaft Baden-Württemberg mbH am Meisternhang abbauen. Offenbar hatte die Fernwärmegesellschaft die Unternehmen darüber bereits vor drei Jahren informiert.

Abbau war bereits am 25. Juni

Einen Ersatz haben diese indes nicht beschafft. In der Folge stehen viele O2- und Vodafone-Kunden nun zeitweise ohne Verbindung da. Mal reißen Telefonate ab, mal ist das WLAN unterbrochen, mal sind sie gar nicht erreichbar.

Vodafone nutzt für den Mobilfunkverkehr seither, der Abbau fand am 25. Juni statt, umliegende Stationen. Einschränkungen lassen sich dabei, so formulierte es das Unternehmen, nicht vermeiden.

Was sich tut Inzwischen hat Vodafone einen mobilen Mast nahe der katholischen Kirche St. Bonifatius aufstellen lassen. „Die Inbetriebnahme dieses mobilen Ersatzstandortes“ sei vom 12. bis spätestens 15. September geplant. Darüber hinaus hat der Mobilfunkanbieter nach eigenen Angaben einen Dienstleister beauftragt, einen neuen, dauerhaften Mast zu errichten. Bis dieser stehe, bleibe die mobile Sendeanlage in Betrieb. Konzernsprecher Volker Petendorf weist daraufhin, dass in Deutschland zwischen Planung und Inbetriebnahme mehrere Jahre vergehen können

Nun zieht auch O2 nach. „Telekommunikationsanbieter O2 Telefónica wird die Mobilfunkversorgung in Bad Wildbad kurzfristig wiederherstellen“, verspricht Pressesprecher Florian Streicher.

Ab dem 8. September will auch sein Unternehmen einen mobilen Sendemast auf einer mit der Stadt abgestimmten Fläche an der St.-Bonifatius-Kirche installieren. „Spätestens zum 19. September soll das O2-Netz über diesen Mast wieder für die Kundinnen und Kunden in Bad Wildbad verfügbar sein.“ Auch dieser mobile Mast soll so lange stehen, bis ein dauerhafter errichtet ist.

Versorgung hat „höchste Priorität“

Für das Unternehmen hat es „höchste Priorität, die Bevölkerung, Gäste und die Wirtschaft vor Ort mit Mobilfunk zu versorgen“, betont Streicher.

Diesen Eindruck freilich hat nicht jeder Kunde. Zwar schreibt der Sprecher, dass der Konzern seit 2023 „mit Hochdruck“ daran arbeite, einen „geeigneten alternativen Standort zu finden“. Die monatelange Funkstille verhindert hat das aber nicht.

Berühmtheit Stattdessen hat die Situation der Kurstadt bundesweite Aufmerksamkeit beschert. Inzwischen berichtet sogar das Portal tagesschau.de über die Mobilfunk-Misere. In dem Artikel ist gar die Rede davon, dass es zur Erholung in dem Touristen-Magneten im Nordschwarzwald noch unfreiwillig „Digital Detox“ obendrauf gebe.

Zitiert wird in dem Beitrag unter anderem Bürgermeisterstellvertreterin Ursula Jahn-Zöhrens (SPD). Sie äußert den Verdacht, dass das recht kleine Bad Wildbad bei den Mobilfunkanbietern nicht gerade höchste Priorität haben könnte. Für die Stadtverwaltung dagegen ist das Ende des Funklochs sehr wichtig: Sie hat allein 140 Verträge bei Vodafone, wie aus dem Text hervorgeht.

Doch nicht nur die öffentlichen-rechtlichen, auch ein Privatsender greift das Thema auf. So lief sogar bei RTL ein Beitrag zum Thema. Die Reporterin nähert sich darin im Auto Wildbad. „Es gleicht einer Fahrt in ein schwarzes Loch“, leitet eine Sprecherin den Beitrag ein. Kurz bevor die Reporterin in der Stadt ankomme, werde der Empfang immer schlechter. „Statt auf Google Maps muss sie sich auf Schilder verlassen“, heißt es weiter.

Gefunden hat das TV-Team Bad Wildbad offensichtlich dennoch. Denn dort wird unter anderem Touristik-Geschäftsführerin Stefanie Bott interviewt. Sie berichtet von fünf bis zehn Besuchern täglich, die sich beschweren, weil sie kein Internet haben. Und deutet an, dass manche Buchung gar nicht zustande kommt, weil die potenziellen Urlauber um die Mobilfunk-Misere wissen.

Mancher sieht aber auch das Positive an der Situation. So wird ein junger Mann zitiert, der meint er: „Es tut mir schon gut, auch mal ohne Handy auf meiner Terrasse zu sitzen.“ Und tagesschau.de verrät: „Auch das Strafzettel-System des städtischen Ordnungsamtes läuft über Vodafone.“ Auch das könnte manchem ein kleiner Trost sein.