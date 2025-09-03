Bei Tagesschau und RTL: Mobilfunk-Misere macht Bad Wildbad berühmt

Noch immer sitzen Kunden von Vodafone und O2 im Funkloch fest. Doch nun will auch O2 einen mobilen Mast aufstellen. Wann Mobilfunknutzer wieder aufatmen können.
Sommerberg mit Hängebrücke, Baumwipfelpfad und Grünhütte, Kurpark und Palais Thermal: Damit schafft es Bad Wildbad immer wieder in die Schlagzeilen. Aus Sicht der Touristiker erfreulicherweise. Momentan erlangt die Kurstadt sogar nationale Bekanntheit. Allerdings wegen eines Umstands, über den sich in Bad Wildbad die wenigsten freuen. Grund ist der gestörte Mobilfunkempfang. Betroffen sind Kunden von Vodafone und O2.