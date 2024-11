Bei Asylunterkunft in Herbolzheim: Mann sticht mit Messer zu – ein Schwerverletzter

1 Die Polizei nahm den Tatverdächtigen noch am Tatort fest. Foto: Friso Gentsch/dpa

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung auf dem Parkplatz einer Asylunterkunft kam es zu einer Messerstecherei. Dabei wurde ein 31-Jähriger schwer verletzt.









Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr kam es auf dem Parkplatz einer Asylunterkunft in Herbolzheim. In deren Verlauf stach ein 27-jähriger Mann auf seinen 31-jährigen Kontrahenten mit einem Messer ein und verletzte ihn dabei schwer, berichtet die Polizei. Der 31-Jährige erlitt Stich- und Schnittwunden und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert.