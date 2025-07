Begehrte Publikumsauszeichnung: Ein „kuckuck 2025“-Award geht nach Baiersbronn

Gastlichkeit, kreative Kochkunst und innovative Genuss-Konzepte – im Schwarzwald geht das gut zusammen, ist die Schwarzwald Tourismus überzeugt. Dies belegten auch in diesem Jahr wieder die sieben Preisträger des Genuss-Awards „kuckuck 25“. Verliehen wurden die Awards am Montag im Rahmen eines Galaabends im Europa-Park in Rust. Die Schwarzwald Tourismus richtete den alle zwei Jahre stattfindenden Wettbewerb heuer zum vierten Mal aus.

Unter den Gewinnern ist auch ein in Baiersbronn ansässiger Betrieb. Martin Menkes Genusswerkstatt „delikaaat!“ hat den Kuckuck in der Kategorie „Newcomer des Jahres“ geholt. Griffe man nur ein Produkt von Martin Menke heraus, das seine Leidenschaft für hochwertigen Genuss illustriert, so landet man wohl schnell beim Eis, beschreibt die Schwarzwald Tourismus den Preisträger. Menke habe sich bei deutschen und französischen Patissiers weitergebildet, um zu verstehen, was qualitatives Eis ausmache. Sein Schokoladeneis, hergestellt aus feinster französischer Valrhonaschokolade und der frischen Milch vom Faißthof aus Baiersbronn, zeige ein harmonisches Zusammenspiel von Handwerk und Regionalität.

Seit April 2022 steht seine Genusswerkstatt in Baiersbronn nicht nur für Eis, sondern auch für Feinkost, kleine Mittagsgerichte wie belegte Focaccia sowie Kuchen und besondere Geschenkideen.

Region bei Awards gut vertreten

Unterm Strich war die Region bei den diesjährigen Kuckuck-Awards gut vertreten. Für einen Award in der Kategorie „Teamplayer des Jahres“ waren Gisela Möhrle, Seniorchefin des Hotels Tanne in Tonbach, und Nadine Haier, Direktionsassistentin des „ Engel“ in Obertal nominiert. Die „Alpirsbacher Bierwanderung“ in Baiersbronn-Klosterreichenbach war als „Erlebnis des Jahres“ nominiert, das Hotel Langenwaldsee in Freudenstadt als „Nest des Jahres“ die Edelfuchs-Lodge in Bühlertal als „Newcomer des Jahres“.

Alle 30 Finalisten waren laut Mitteilung bei der Preisverleihung im Europa-Park dabei. In Summe waren 129 Betriebe nominiert, 77 000 Stimmen wurden abgegeben.

Die Gewinner des „kuckuck 2025“

„Nest des Jahres“

ist das Hotel Die Halde in Oberried-Hofsgrund

„Lokal des Jahres“

ist das Café im Kloster in Calw-Hirsau

„Erlebnis des Jahres“

ist das Secret Dinner der „Next Generation“ in Hinterzarten

„Macher des Jahres“

ist die Familienbrauerei M. Ketterer in Hornberg

„Newcomer des Jahres“

ist die „delikaaat! Genusswerkstatt Martin Menke“ in Baiersbronn,

„Teamplayer des Jahres“

Maxie Zimmermann vom Hotel Ludinmühle in Freiamt

Ein Ehrenpreis

ging an Roland Mack – Ideengeber, Motor und Macher des Europa-Parks in Rust – für sein unternehmerisches Lebenswerk und seinen Beitrag zur internationalen Strahlkraft des Schwarzwalds.