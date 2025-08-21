Begehrte Playmobil-Figur: Hype um Schwarzwald-Marie – Touristik-Info in Pforzheim kann noch liefern

Die Schwarzwald-Marie von Playmobil war binnen kürzester Zeit überall ausverkauft. Überall? Nein. In Pforzheim gibt es sie noch – oder gab es sie bis mindestens Mittwochmittag.

Sie misst genau 8,2 Zentimeter. Und ist in zehn Einzelteilen in einem quadratischen Verkaufskarton von 9,5 x 9,5 x 3,5 Zentimeter verpackt. Der Bollenhut mit den leuchtend roten Bommeln hebt sich vom schlichten schwarz des traditionellen Trachtenkleides ab. Zehn Einzelteile wecken die Leidenschaft kleiner und großer Spielfigurensammler.

Die Rede ist von der derzeit meist gehypten Playmobil-Figur im Land. Deutschlandweit berichten Zeitung von Nord bis Süd und von Ost bist West über die Playmobil-Sonderfigur „Schwarzwald-Marie“. Auch im SWR-Radio und sogar in der Tagesschau wurde schon von der charmanten Sonderfigur aus dem Schwarzwald berichtet.

Auflage von 77 000 Exemplaren

Angeblich war die Sammlerfigur, die seit 15. August an verschiedenen Verkaufsstellen im Lande angeboten wird, nach wenigen Tagen ausverkauft.

Mit einer Auflage von 77 000 Exemplaren und einem Verkaufspreis von 4,99 Euro ging die Playmobil-Sonderfigur am 15. August in den Verkauf und wurde von Touristik-Infos, Museen, sowie Hotel- und Gastronomiebetriebe angeboten.

In der Verpackung steckt aber noch ein weiteres Gimmick. Hält man die Kamera seines Mobiltelefons auf den QR-Code des innenliegenden Informationszettels, so erscheint das Original-Rezept der Schwarzwälder Kirschtorte vom Konditormeister Georg Klumpp aus dem „Café am Eck“ in Baiersbronn auf dem Handydisplay. Mehr Schwarzwaldfeeling geht nicht.

Das hat dazu geführt, dass die vom Diorama-Artist Oliver Schaffer im Jahre 2023 geschaffene Schwarzwaldfigur derzeit fast überall ausverkauft ist.

Auch in Pforzheim ist die Bollenhut-Spielfigur der Renner. Auf Nachfrage beim der Pforzheimer Touristik-Information sind laut Claudia Eitel allerdings noch einige Exemplare zu haben. „Wir haben uns reichlich eingedeckt und können momentan die Nachfrage noch abdecken.“

Am Mittwoch zur Mittagszeit gingen allerdings in fünf Minuten knapp zehn Sonderfiguren der begehrten Bollenhut-Mädels aus dem Schwarzwald über die Verkaufstheke der Pforzheimer Touristik-Info.

Im Internet bereits für 39,90 Euro

Auch ein Steifenpolizeibeamter hat kurz das Info-Büro aufgesucht und sich ein Souvenir gesichert.

Im Internet werden die Playmobil-Sonderfiguren bereits für 39,90 Euro gehandelt. Bleibt abzuwarten, wie weit sich das Preiskarussell der Bollenhut-Spielfiguren aus dem Schwarzwald noch dreht. Und wie lange es die Figur in Pforzheim noch gibt.