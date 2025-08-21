Begehrte Playmobil-Figur: Hype um Schwarzwald-Marie – Touristik-Info in Pforzheim kann noch liefern

Die Schwarzwald-Marie von Playmobil war binnen kürzester Zeit überall ausverkauft. Überall? Nein. In Pforzheim gibt es sie noch – oder gab es sie bis mindestens Mittwochmittag.
Sie misst genau 8,2 Zentimeter. Und ist in zehn Einzelteilen in einem quadratischen Verkaufskarton von 9,5 x 9,5 x 3,5 Zentimeter verpackt. Der Bollenhut mit den leuchtend roten Bommeln hebt sich vom schlichten schwarz des traditionellen Trachtenkleides ab. Zehn Einzelteile wecken die Leidenschaft kleiner und großer Spielfigurensammler.