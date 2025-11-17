Begegnungsbahnhof in Hasel: Vom Schweizer Ländler zu Bluegrass

Ein Konzert des Duos Waldeck mit Otto Bürgelin und Christoph Schweize fand beim traditionellen voradventlichen „Z’Licht go“ im Hasler Begegnungsbahnhof statt.

Die Gäste wurden vom Bahnhofsteam mit warmem Punsch, Glühwein sowie frisch aus dem Ofen kommenden und duftenden „Bahnhofsweggen“ bestens versorgt. Die Begrüßung erfolgte durch Vorständin Anne Becker, die das Herz des Hauses und den Gründervater des Begegnungsbahnhofs, Fritz Schmidt, entschuldigte. Dieser war das erste Mal seit dem 40-jährigen Bestehen des Bahnhofes beim „Z’Licht go“ urlaubshalber abwesend war. Sie schmunzelte und sagte: „Der Start unserer Veranstaltung erfolgt pünktlich wie die Deutsche Bahn“

Das Duo Waldeck mit Otto Bürgelin (Gitarre, Mandoline, Gesang) und Christoph Schweizer (Gitarre, Gesang) unterhielt die Gäste rund eineinhalb Stunden mit anspruchsvollen Gitarren- und Mandolinenstücken. Präsentiert wurde Kurzweil, eine große Portion Humor und ein weit gefächertes musikalisches Repertoire. Die musikalische Reise führte über Jazz, Swing, Rock , schweizer Ländler und Volkslieder, deutsche Seemannslieder und Schlager aus den 1950er Jahren.

Liedermacher Otto Bürgelin moderierte temperamentvoll durchs Programm. Neben beeindruckender Gitarrenmusik erlebten die Zuhörer Erläuterungen zur Entstehung der präsentierten Stücke. Vom Schweizer Ländler „Vogellisi“, über den Tanzmuffel im humorvollen Stück, „Loset Sie Frau Künzli“ über die „Affenliebe in Deutschland“ bis zum „Benny Bubble Gum“ war für alle Geschmäcker gesorgt.

Mundartstücke aus der Feder von Otto Bürgelin wie „Adelhuuse“ und Ausflüge in die Schlagerwelt präsentierte das Duo, genauso Oldies wie „Capri Fischer“, „Die Kleine Kneipe“ und auch „Griechischer Wein“. Bestens amüsierten sich die Gäste mit der unterhaltsamen Geschichte von dem hier kaum bekannten, volkstümlichen Marsch einer Militärkolonne über den Gotthard. Diese hatte schwitzend festgestellt: „Übre Gotthard flüged Bräme“.

Natürlich gab es eine Zugabe mit dem Bluegrass-Titel „Whisky before breakfast“. Mit begeistertem Beifall des Publikums wurden die beiden Musiker belohnt.

Anne Becker bedankte sich zum Abschluss beim Duo Waldeck und stellte fest: „Jeder, der heute nicht hier war, hat was verpasst“.