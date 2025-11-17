Begegnungsbahnhof in Hasel: Vom Schweizer Ländler zu Bluegrass

Ein Konzert des Duos Waldeck mit Otto Bürgelin und Christoph Schweize fand beim traditionellen voradventlichen „Z’Licht go“ im Hasler Begegnungsbahnhof statt.
Die Gäste wurden vom Bahnhofsteam mit warmem Punsch, Glühwein sowie frisch aus dem Ofen kommenden und duftenden „Bahnhofsweggen“ bestens versorgt. Die Begrüßung erfolgte durch Vorständin Anne Becker, die das Herz des Hauses und den Gründervater des Begegnungsbahnhofs, Fritz Schmidt, entschuldigte. Dieser war das erste Mal seit dem 40-jährigen Bestehen des Bahnhofes beim „Z’Licht go“ urlaubshalber abwesend war. Sie schmunzelte und sagte: „Der Start unserer Veranstaltung erfolgt pünktlich wie die Deutsche Bahn“