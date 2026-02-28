BCVS-Team DM Endrunde: Doppelstädter werden beim Bundesliga-Finale starker Vierter

Die Bogenschützen des BC Villingen-Schwenningen verkaufen sich vor einer großen Zuschauerkulisse in Wiesbaden ausgezeichnet. FSG Tacherting verteidigt den Titel.
Die Bogenschützen des BC Villingen-Schwenningen haben sich ausgezeichnet bei der DM-Endrunde in Wiesbaden am Samstag präsentiert. Unter den acht besten Mannschaften Deutschlands wurden die Doppelstädter in der Besetzung mit Florian Faber, Sarah Reincke und Fiona Marquardt hervorragender Vierter. Dabei war der BC Villingen-Schwenningen eigentlich mit der Zielvorgabe in diese Bundesliga-Saison gestartet, den Klassenerhalt zu schaffen.