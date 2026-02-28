BCVS-Team DM Endrunde: Doppelstädter werden beim Bundesliga-Finale starker Vierter

Die Bogenschützen des BC Villingen-Schwenningen verkaufen sich vor einer großen Zuschauerkulisse in Wiesbaden ausgezeichnet. FSG Tacherting verteidigt den Titel.

Die Bogenschützen des BC Villingen-Schwenningen haben sich ausgezeichnet bei der DM-Endrunde in Wiesbaden am Samstag präsentiert. Unter den acht besten Mannschaften Deutschlands wurden die Doppelstädter in der Besetzung mit Florian Faber, Sarah Reincke und Fiona Marquardt hervorragender Vierter. Dabei war der BC Villingen-Schwenningen eigentlich mit der Zielvorgabe in diese Bundesliga-Saison gestartet, den Klassenerhalt zu schaffen.

Doch als Vierter der Südgruppe hatten sich die BCVS-Schützen nach zwei Jahren wieder einmal für Wiesbaden qualifiziert.

Den Nord-Ersten klar besiegt

Die Doppelstädter sorgten in ihrem ersten Vorrundenduell schon für einen Paukenschlag, besiegten den Nord-Ersten BSC Herne mit 6:0. Es folgte eine 2:6-Niederlage gegen die stark eingeschätzte SGi Welzheim. Doch nach dem 6:2 gegen den SC Jena war das BCVS-Team für das Halbfinale qualifiziert.

Hier trafen Sarah Reincke und Co. auf den späteren souveränen Meister FSG Tacherting und zogen mit 2:6 den Kürzeren. Im Kampf um Bronze hatten die Doppelstädter dann im kleinen Finale gegen Welzheim mit 0:6 das Nachsehen.

Das kleine Finale verloren

Zunächst überwog etwas die Enttäuschung bei den Schwarzwäldern, doch dies wird sich bald umwandeln in Stolz, bei dieser deutschen Endrunde gut mitgemischt zu haben. Fiona Marquardt, mit 17 Jahren jüngste Schützin aller acht Mannschaften, zog nach dem verlorenen kleinen Finale Bilanz: „Es hat Spaß gemacht, auch wenn es nicht so geendet ist, wie ich es oder wir alle es uns gewünscht haben. Aber die Stimmung hier in Südbaden war super.“