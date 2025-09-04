Bauvorhaben in Maulburg: Gemeinde versagt Einvernehmen

Die Gemeindeverwaltung Maulburg prüft, ob sie Klage gegen die Genehmigung für das Bauvorhaben „Hermann-Burte-Straße 38“ einreichen wird.
Bürgermeisterin Jessica Lang hat angekündigt, dass die Gemeindeverwaltung gegen die Baugenehmigung für das Bauvorhaben an der Hermann-Burte-Straße 38 klagen will. Der Bauausschuss hat das Bauvorhaben zweimal abgelehnt, das Landratsamt Lörrach hat im August die Baugenehmigung erteilt. Derzeit werde von einem Rechtsanwalt geprüft, ob die Gemeindeverwaltung eine Klage gegen die Baugenehmigung beim Verwaltungsgericht einreicht, so Sandra Fluri vom Bauamt. „Bis zum 17. September muss die Klage eingereicht werden.“