Bauvorhaben in Maulburg: Gemeinde versagt Einvernehmen

Die Gemeindeverwaltung Maulburg prüft, ob sie Klage gegen die Genehmigung für das Bauvorhaben „Hermann-Burte-Straße 38“ einreichen wird.

Bürgermeisterin Jessica Lang hat angekündigt, dass die Gemeindeverwaltung gegen die Baugenehmigung für das Bauvorhaben an der Hermann-Burte-Straße 38 klagen will. Der Bauausschuss hat das Bauvorhaben zweimal abgelehnt, das Landratsamt Lörrach hat im August die Baugenehmigung erteilt. Derzeit werde von einem Rechtsanwalt geprüft, ob die Gemeindeverwaltung eine Klage gegen die Baugenehmigung beim Verwaltungsgericht einreicht, so Sandra Fluri vom Bauamt. „Bis zum 17. September muss die Klage eingereicht werden.“

Was der Bauherr geplant hat Ein Bauherr will die denkmalgeschützte Scheune auf seinem Grundstück erhalten, den hinteren, nicht denkmalgeschützten Teil der Scheune zugunsten eines Anbaus abreißen. Durch den Umbau sollen sechs Wohneinheiten entstehen. Der Umbau der denkmalgeschützten Scheune ist als Bauweise „Haus im Haus“ geplant. Der sich im hinteren Teil befindliche Schuppen soll stehen bleiben und als Stellfläche für Fahrräder, Geräte und Müllbehälter genutzt werden. Auch die technischen Anlagen sollen darin untergebracht werden. Auf dem Grundstück will der Bauherr sieben Stellplätze schaffen, hieß es bei der Vorstellung des Vorhabens in der Sitzung des Bauausschusses.

Was die Gemeinde zu dem Vorhaben sagt

Die Gemeindeverwaltung führt unter anderem an, dass die verkehrliche Erschließung des Baugrundstücks nicht geklärt ist. Eine verkehrliche Erschließung mit Ausnahme von Fahrräder über den Fußweg, Gässle „Am Platz“, schließt die Verwaltung aus, wie es in der Sitzung hieß.

Das gemeindliche Einvernehmen zum Bauantrag der Weiler Immobilienfirma wurde in den Bauausschusssitzungen am 7. April und am 16. Juni jeweils einstimmig versagt.