Bauvorhaben in Binzen: Räte fordern Ausgleich für die Versiegelung

Beim Wohnpark Binzen sollen zwei Doppel-E-Ladesäulen aufgestellt werden.
Der Gemeinderat Binzen hat zwei Bauvorhaben zugestimmt. An der Konrad-Zuse-Straße 6 will der Wohnpark zwei Doppel-E-Ladesäulen errichten. Dazu muss auch eine Umspannstation errichtet werden. Das Bauvorhaben überschreitet die im Bebauungsplan „Regionaler Gewerbepark Dreiländereck – RGP II“ festgesetzte Baugrenze. Für die Umspannstation muss ein Teil einer Grünfläche weichen. Frank Kumm und Nadja Lützel wünschen sich, dass für die Versiegelung ein ökologischer Ausgleich geschaffen wird.