Bauvorhaben in Binzen: Räte fordern Ausgleich für die Versiegelung

Der Gemeinderat Binzen hat zwei Bauvorhaben zugestimmt. An der Konrad-Zuse-Straße 6 will der Wohnpark zwei Doppel-E-Ladesäulen errichten. Dazu muss auch eine Umspannstation errichtet werden. Das Bauvorhaben überschreitet die im Bebauungsplan „Regionaler Gewerbepark Dreiländereck – RGP II“ festgesetzte Baugrenze. Für die Umspannstation muss ein Teil einer Grünfläche weichen. Frank Kumm und Nadja Lützel wünschen sich, dass für die Versiegelung ein ökologischer Ausgleich geschaffen wird.

Verkaufsfläche erweitern Beim zweiten Bauantrag geht es um eine Nutzungsänderung. Das Gebäude „Eulerstraße 1“, das im eingeschränkten Gewerbegebiet „Regionalen Gewerbepark Dreiländereck“ liegt, soll zukünftig von zwei Firmen genutzt werden. Im alten Verkaufsraum in der Kfz-Werkstatt soll für weitere Büroräume eine Bühne errichtet werden. Dadurch wird die Verkaufsfläche erweitert. Im Erdgeschoss plant der Betreiber ein Café. Der Nutzer will seine Räume auch für interne und externe Schulungen, Informationsveranstaltungen und Präsentationen (zum Beispiel für Fahrschulen, Partnerbetriebe oder Kunden) auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten nutzen.

Der Autohandel, der Verkauf des Zubehörs sowie die Kfz-Werkstatt werden fortgeführt. Der zweite Nutzer des Gebäudes ist eine Medizintechnik-Firma, die Medizin-Produkte lagert und versendet. Ihre Fläche wird auch für Büroräume verwendet.

Der Gemeinderat hat für dieses Vorhaben das Einvernehmen erteilt.