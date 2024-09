1 In diesem denkmalgeschützten Gebäude in der Balinger Neue Straße soll saniert werden. Foto: Thiercy

Die Fassade des Hauses mit der Nummer 18 in der Neuen Straße bröckelt, rohe Fachwerkbalken sind zu sehen – erhalten werden soll das markante Gebäude dennoch.









„Veränderungssperre“ heißt es im Verwaltungsjargon – und genau diese ist Thema in der kommenden Sitzung des Gemeinderates am Dienstag, 24. September. Mit einer solchen Sperre kann die Stadt verhindern, dass in einem bestimmten Gebiet gebaut wird.