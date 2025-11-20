Bauernhof, Kloster, unter der Erde: Neun spezielle Weihnachtsmärkte in Baden-Württemberg

Neun Weihnachtsmärkte in Baden-Württemberg bieten außergewöhnliche Erlebnisse: Von einem unterirdischen Stollen bis zum größten Adventskalender der Welt.
Den Stuttgarter Weihnachtsmarkt mit seinem Millionenpublikum, den Mittelaltermarkt in Esslingen, den Weihnachtsmarkt am See in Konstanz oder den Ulmer Weihnachtsmarkt vor der beeindruckenden Kulisse des Münsters kennen die meisten – sie gehören allesamt zu den größten Weihnachtsmärkten in Baden-Württemberg. Und wo im Südwesten gibt es noch besondere Märkte? Wir haben neun Märkte herausgesucht.