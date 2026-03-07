Bauen in Schliengen: Die Dynamik des „Bau-Turbos“ zeigt sich bereits

An der Mauchener Ortsdurchfahrt soll ein altes Bauernhaus mit Schuppen abgerissen und durch den Neubau von drei Reihenhäusern samt Carports und Stellplätzen ersetzt werden.

Nach Abbruch der bestehenden Bauten sollen drei Häuser mit jeweils gut neun Metern Länge, rund sieben Metern Breite und einer Firsthöhe von knapp elf Metern entstehen. Die Traufhöhen betragen zwischen fünf und sechs Meter. Die Wohnflächen werden mit jeweils rund 123 Quadratmetern angegeben. Die Dächer der Massiv- und Effizienzhäuser, die von der Weisenburger Bau errichtet werden, sollen eine Neigung von 42 Grad haben. Beworben werden die Häuser mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Terrasse und eigenem Garten.

Wie Bürgermeister Christian Renkert im Schliengener Bauausschuss betonte, zeige sich an diesem Bauantrag, der Anfang Dezember eingereicht wurde, bereits die ganze Dynamik des „Bau-Turbos“, mit dem die Bundesregierung das Schaffen neuen Wohnraums beschleunigen wird. Das Baugrundstück befindet sich im unbeplanten Innenbereich, gleichwohl reiche es aus, die Pläne beim Landratsamt als Baurechtsbehörde elektronisch hochzuladen, die sie dann an die Gemeinde weiterleitet. Weil in diesem Fall auch keine Befreiung von Festsetzungen mehr vorliege, findet eine Information der Nachbarn nicht statt. Dennoch sei es ihnen unbenommen, dem Landratsamt eventuelle Bedenken zu benennen, präzisierte Renkert.

Ortschaftsrat stimmt ebenfalls zu

Auch der Ortschaftsrat in Mauchen hatte den Bauantrag behandelt und ihm zugestimmt. Sorgen bereite allerdings der mit 3,15 Metern geringe Abstand der Gebäude zur Müllheimer Straße, sagte Ortsvorsteher Hartmut Sommerhalter im Bauausschuss. Es sei zu befürchten, dass die Hausbewohner trotz Carports und Stellplätzen vor den Häusern parken und dort den Gehweg mit in Beschlag nehmen.

Angeregt wurde zudem, die Flachdächer der Carports zu begrünen. Grundsätzlich aber stimmte der Bauausschuss dem Antrag zu.