Bauen in Schliengen: Die Dynamik des „Bau-Turbos“ zeigt sich bereits

An der Mauchener Ortsdurchfahrt soll ein altes Bauernhaus mit Schuppen abgerissen und durch den Neubau von drei Reihenhäusern samt Carports und Stellplätzen ersetzt werden.
Nach Abbruch der bestehenden Bauten sollen drei Häuser mit jeweils gut neun Metern Länge, rund sieben Metern Breite und einer Firsthöhe von knapp elf Metern entstehen. Die Traufhöhen betragen zwischen fünf und sechs Meter. Die Wohnflächen werden mit jeweils rund 123 Quadratmetern angegeben. Die Dächer der Massiv- und Effizienzhäuser, die von der Weisenburger Bau errichtet werden, sollen eine Neigung von 42 Grad haben. Beworben werden die Häuser mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Terrasse und eigenem Garten.