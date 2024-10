Bauen in Rosenfeld

1 Die Weichen sind per Bebauungsplan gestellt für die Erweiterung der Eilers-Kita. Foto: Breisinger

Der Rosenfelder Gemeinderat votiert bei Bebauungsplänen nahezu einstimmig. Vorgesehen sind Wohnhäuser, ein Schuppengebiet und die Erweiterung der Eilers-Kita.









Link kopiert



In Rosenfeld steht sanierungs-, neubau- und umbaumäßig in der nächsten Zeit einiges an. Tristan Laubenstein von Fritz & Grossmann Umweltplanung hat bei der Gemeinderatssitzung gleich mehrere Projekte näher vorgestellt.