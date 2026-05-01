Bauen in der Berggemeinde: Einheimische und Auswärtige fragen in Malsburg-Marzell nach Bauplätzen

Malsburg-Marzells landschaftlich reizvolles Gemeindegebiet ist umgeben von Landschaftsschutzgebieten. Das machte es für Bauwillige in der jüngeren Vergangenheit nicht einfach.
Die Einwohnerzahl zu erhöhen, ist ein erklärtes Ziel von Andreas Spicker, der am 1.Juli sein Amt als Bürgermeister der Berggemeinde antreten wird. In den vergangenen 20 Jahren schrumpfte die Einwohnerzahl um 100 auf heute rund 1450 Einwohner, verteilt auf sieben Ortsteile. Zugleich fragen Einheimische und Auswärtige immer wieder nach Bauplätzen.