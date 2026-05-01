Bauen in der Berggemeinde: Einheimische und Auswärtige fragen in Malsburg-Marzell nach Bauplätzen

Malsburg-Marzells landschaftlich reizvolles Gemeindegebiet ist umgeben von Landschaftsschutzgebieten. Das machte es für Bauwillige in der jüngeren Vergangenheit nicht einfach.

Die Einwohnerzahl zu erhöhen, ist ein erklärtes Ziel von Andreas Spicker, der am 1.Juli sein Amt als Bürgermeister der Berggemeinde antreten wird. In den vergangenen 20 Jahren schrumpfte die Einwohnerzahl um 100 auf heute rund 1450 Einwohner, verteilt auf sieben Ortsteile. Zugleich fragen Einheimische und Auswärtige immer wieder nach Bauplätzen.

„Seltenacker“ Das war der Grund für den langwierigen Prozess der Verwirklichung des Baugebiets „Seltenacker“. Das 1,1 Hektar große Gebiet rechts von der Kreisstraße kurz vor Malsburg gilt als attraktiv wegen seiner Südhanglage und seiner Nähe zu Kanderns Geschäften und Infrastruktur. Bereits 2015 beschloss die Gemeinde, dort Grundstücke zu erwerben und elf bis 14 Bauplätze für Häuser mit zwei Vollgeschossen zu entwickeln. Die Umsetzung zog sich in die Länge. 2024 schließlich legten hohe Erschließungs- und Entwicklungskosten für die Gemeinde sowie hohe Zinsen und Baukosten für potenzielle Bauherren das Projekt erstmal auf Eis. Dann sprang die Kommunalentwicklung (KE) in die Bresche.

Im November 2025 dann beschloss der Gemeinderat den städtebaulichen Vertrag mit der KE für Erschließung und Umsetzung des Baugebiets. Den Entwicklungszeitraum setzt die KE auf die Jahre 2026 bis 2035 an, mit dem Abverkauf der Baugrundstücke ist ab 2028 zu rechnen. Die Vergabe der Grundstücke wird die Gemeinde steuern.

„Sonnenbuckel“

Im Februar 2026 beschloss der Gemeinderat den Bebauungsplan „Sonnenbuckel“ in Marzell. Das gut 1,3 Hektar große Gebiet in Hanglage grenzt im unteren Teil an die „Kander“ an und ist durch zwei Brücken an das gegenüberliegende Ortszentrum sowie an die Kreisstraße 6350 angebunden. Von dort aus ist es nicht weit zu Kindergarten, Grundschule, Lindemer-Hofladen und Stockberghalle.

Dort gab es früher eine Tennisanlage und das Gasthaus „Sonne“, das bereits zu zwölf Wohneinheiten umgebaut wird. Des Weiteren können im „Sonnenbuckel“, gegliedert in ein dörfliches und ein allgemeines Wohngebiet, 20 bis 25 Einzel- oder Doppelhäuser gebaut werden, nahe der Kander mit zwei, weiter oben mit drei Vollgeschossen.

Insgesamt 30 Wohneinheiten wurden laut Auskunft von Verwaltungsmitarbeiter Florian Leisinger in den vertraglichen Regelungen zwischen Gemeinde und privatem Investor festgesetzt. Erschließungs- und Straßenbaukosten sind bereits vertraglich geregelt.