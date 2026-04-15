Bauarbeiten in Lörrach-Brombach: Meilenstein für den Hochwasserschutz

In der Vergangenheit kam es immer wieder zu starken Überschwemmungen aufgrund der Engstelle an der Brücke für den Wasserabfluss aus den höher gelegenen Gebieten des Münchhäuslegrabens, Löhgrabens und Tannengrabens. Bei Starkregen staute sich das Treibgut und Äste an der Engstelle der Brücke und führte unter anderem zu vollgelaufenen Kellern und Grundstücken der Anwohner, die sich nun aufgrund der Verbreiterung des Brückendurchflusses etwas entspannen können.

Unsere Empfehlung für Sie Lörrach Brombach nach dem Hochwasser Das ursprüngliche Brückenbauwerk war rund 100 Jahre alt und stark sanierungsbedürftig. Seit 2021 wurden von der Stadtverwaltung gemeinsam mit Bürgern verschiedene Möglichkeiten geprüft, um die Situation vor Ort zu verbessern. Schlussendlich hat sich der Neubau des Durchlasses der Rosswangbrücke als wirtschaftlichste und sinnvollste Lösung erwiesen. Der neue Brückendurchlass wurde auf 3,15 Meter Breite und 1,20 Meter Höhe erweitert, um den Fließdurchschnitt zu vergrößern.

Bauarbeiten erfolgten in zwei Phasen

Ergänzend dazu wurde der Regenwasserkanal in der Adelhauser Straße verlängert. Auch zwei Straßeneinläufe aus dem Rosswangweg wurden an die Entwässerung in der Adelhauser Straße angeschlossen, um das Wasser bei Starkregen schneller abfließen zu lassen.

Die Bauarbeiten erfolgten in zwei Bauphasen: Zuerst wurde der Regenwasserkanal in der Adelhauser Straße innerhalb von rund vier Wochen verlängert. Dann folgte anschließend der eigentliche Neubau der Brücke. Im Zuge der Arbeiten musst zuerst ein Schmutzwasserkanal versetzt werden, eher das alte Bauwerk zurückgebaut und die neuen Brückenelemente eingebaut werden konnten. Die Kosten für die Baumaßnahme belaufen sich auf 385 000 Euro. Nach der Sanierung der Straßendecke ist die Brücke seit dem 8. November 2025 wieder für den Verkehr freigegeben worden.

Auch Oberbürgermeister Jörg Lutz war vor Ort und unterstrich die Wichtigkeit solcher Baumaßnahmen, vor allem im Hinblick auf den Klimawandel und die damit verbundenen, häufiger werdenden Starkregenereignisse. Die Brücke sei zwar nicht die Golden-Gate-Bridge, flachste Lutz, aber auch kleine Brücken seien wichtig für eine funktionierende Infrastruktur in den Stadtteilen. Die Maßnahme würde zeigen, dass die Stadt konsequent in die Sicherheit der Stadtteile investiere und die Herausforderungen des Klimawandels aktiv angegangen würden.

Rückhaltebecken ist in der Planung

Auch die Anwohner, von denen einige vor Ort waren, sind froh, dass sie nun keine Angst mehr vor erneutem Hochwasser und den damit verbunden Überschwemmungen mehr haben müssen. In Planung sei zudem ein Rückhaltebecken auf einem Grundstück oberhalb der Brücke vor dem Beginn der Wohnbebauung, erläuterte der Fachbereichsleiter Tiefbau Klaus Dullisch. Eine Beschlussvorlage dazu existiere bereits, man sei nun unter anderem im Gespräch mit dem Grundstückseigentümer und beteiligten Fachpersonen. Am liebsten würde er beide Bäche in das Rückhaltebecken führen und nur einen Ablass einbauen, allerdings müsse dies alles erst noch genau besprochen und mit den jeweiligen Fachpersonen geplant werden.

Bis dahin wird wohl noch einiges Wasser den Dorfbach hinabfließen, allerdings jetzt ohne zu enge Stellen und somit hoffentlich auch ohne Grundstücke zu überschwemmen.