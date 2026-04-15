Bauarbeiten in Lörrach-Brombach: Meilenstein für den Hochwasserschutz

Mit der Fertigstellung der Rosswangbrücke in Brombach wurde am Dienstag eine zentrale Baumaßnahme zur Verbesserung der Starkregenvorsorge erfolgreich abgeschlossen.
In der Vergangenheit kam es immer wieder zu starken Überschwemmungen aufgrund der Engstelle an der Brücke für den Wasserabfluss aus den höher gelegenen Gebieten des Münchhäuslegrabens, Löhgrabens und Tannengrabens. Bei Starkregen staute sich das Treibgut und Äste an der Engstelle der Brücke und führte unter anderem zu vollgelaufenen Kellern und Grundstücken der Anwohner, die sich nun aufgrund der Verbreiterung des Brückendurchflusses etwas entspannen können.