Basel testet den ersten Superblock: Autos müssen draußen bleiben

Basel testet den ersten Superblock für ein nachhaltigeres und klimagerechteres Wohnumfeld. Autofahrer haben derweil das Nachsehen.
Noch haben die Autofahrer nicht erkannt, dass sie nicht mehr durch einen Abschnitt der Basler Davidsbodenstraße fahren dürfen. Dort wurde am Samstag Basels erster „Superblock“ eingeweiht. Beim Presserundgang im Vorfeld mussten Regierungspräsident Conradin Cramer und seine Ratskollegin Esther Keller mehrmals Autofahrern die Straße frei machen – die Botschaft müsse bei den Verkehrsteilnehmern erst noch ankommen, so die Vorsteherin des Bau- und Verkehrsdepartements vor zahlreichen Medienvertretern.