Balingen Nach Shutdown: Neustart im Stadthallen-Hof

Publikum macht mit

Und zwar vom ersten Moment an: Nachdem das Bernd-Clüver-Lied "Der Junge mit der Mundharmonika" gesungen war, nahm Jakob Nacken den Text auseinander, wies auf dessen im Grunde tiefreligiöse Züge, dessen transzendente Bedeutung hin. So dass Elsässer nur blieb, anerkennend zu bemerken, das sei ganz klar mehr als "Schubi-Dam-Dam" und die üblichen Schlagertexte. Das Publikum bewies derweil, dass es die gängigen Melodien gut kannte - und stimmte bei "Weine nicht, wenn der Regen fällt" oder auch "Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben" spontan mit ein.

Die Rollen auf der Bühne waren zwischen Elsässer und Nacken klar verteilt: Hier die Frau, dort der Mann. Hier der Kölner, da die Schwäbin. Die dem Rheinländer immer wieder die besonderen Eigenheiten der hiesigen Region und deren Bewohner beschrieb. Was die Zuschauer mitunter zum vergnügten Quietschen brachte - man lacht eben mitunter gerne über sich selbst. So etwa beim Lied "Der Traum vom Fliegen" von Alexandra: Klar, so Elsässer, jeder habe den Traum, das Gefühl, Neues, Anderes erleben zu wollen, zu sehen, wie die Welt jenseits von Balingen und Haigerloch aussieht. "Immer nur in Schwaben, das ist auch nix". Hinaus in die weite Welt ging es mit Elvis Presleys "Can’t Help Falling in Love", wozu sich Nacken eine Sonnenbrille samt Megakoteletten aufsetzte, dazu die Frauen im Publikum anhimmelte - während Elsässer vergeblich versuchte, die Liebesbekundungen auf sich zu lenken.

Schwäbin erklärt ländliche Erotik

Dem Großstädter Nacken erklärte die Schwäbin zudem die Eigenheiten der ländlichen Erotik. Schwärmte vom Liebesspiel inmitten blühender Streuobstwiesen. Und räumte mit Klischees auf. "Stroh - das ist nix. Das stupft." Sie empfehle den Smart. Und als lustbringendes Gemüse die Tomate: Durchs auslutschen könne man den Zungenmuskel trainieren, das sei hilfreich fürs Küssen und besonders den maulfaulen Männern sehr zu empfehlen.

Was aber, wenn die Liebe erlischt, wenn, wie es Nacken formulierte, einem bewusst wird, dass auf eine Hochzeit noch die Ehe folgt? Elsässer empfahl, die Scheidung ebenso bewusst zu zelebrieren. Alle noch einmal einladen, die bei der Hochzeit schon dabeiwaren. Sich noch einmal schöne Dinge sagen. Und dann getrennte Wege gehen, das sei manchmal besser, als aneinanderzukleben. Passend dazu sang das Duo Lieder wie "Dann geh doch" (Howard Carpendale) und "Niemals geht man so ganz" (Trude Herr) - ehe es mit "ich geh’ mit meiner Laterne" auch schon wieder albern wurde - zur Freude des Publikums.

Kulturprogramm trotz Corona

An den nächsten beiden Tagen geht der Spielbetrieb in der Balinger Stadthalle weiter: An diesem Freitag, 26. Juni, treten die "Subbr Schwoba" Sabine Schief, Jörg Beirer und "LinkMichel" auf; am Samstag Helge Thun und Udo Zepezauer mit dem Programm "Läuft". Diese beiden Veranstaltungen beginnen jeweils um 20.30 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr); für beide sind noch Karten verfügbar. Geplant sind sie als Open-Air-Abende, falls das Wetter dafür zu schlecht sein sollte, wird in die Halle ausgewichen.

Darüberhinaus stehen im Juli zwei weitere Termine im Kalender: Am Sonntag, 5. Juli, ist im Großen Saal von 19 Uhr an die arcademia sinfonica unter der Leitung von Dietrich Schöller-Manno zu hören -auf dem Programm stehen Werke von Ludwig van Beethoven.

Stattfinden soll zudem die "Balinger Lachnacht" am Mittwoch, 15. Juli, 20 Uhr; dafür laufen derzeit die letzten Absprachen. Frederic Hormuth (Moderation), Lutz von Rosenberg Lipinsky, Vera Deckers, Andreas Weber und "el mago masin" präsentieren dabei Kabarett und Comedy. Auch für diese beiden Abende gibt’s noch Karten, etwa über die Theaterkasse der Stadthalle (Telefon 07433/9 00 84 20). Nach derzeitigem Stand dürfen ab 1. Juli 250 Besucher dabeisein; allerdings ist in der Stadthalle wegen der Abstandsregeln Platz nur für etwas mehr als 200 Besucher.